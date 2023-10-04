Німеччина не планує "в осяжному майбутньому" постачати Україні далекобійні ракети Taurus, – ЗМІ

Німецькі представники на перемовинах з делегатами від уряду України, як повідомило Bild, дали зрозуміти що мають намір зробити все для посилення протиповітряної оборони нашої держави та надання більшої кількості ракет для комплексів Patriot.

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Німеччина не дасть Україні далекобійні ракети Taurus найближчим часом, але готова допомогти з системи протиповітряної оборони. Про це інформує видання Bild.

Видання у повідомленні зазначило, що німецька влада наразі не дала офіційної відмови. У непублічних обговореннях її представники натякнули, що не ухвалять такого рішення.

У публікації зазначено, що на перемовинах німецька сторона дала зрозуміти представникам уряду України, що має намір зробити все для посилення протиповітряної оборони нашої держави. Це стосується ймовірного постачання більшої кількості ракет для комплексів Patriot.

Ймовірну причину відмови, як вважають журналісти, канцлер ФРН Олаф Шольц озвучив минулого тижня. Він на закритому засіданні комітету у закордонних справах Бундестагу відповів на питання стосовно того, чому Берлін не може піти шляхом Франції та Великої Британії, які вже постачають Україні далекобійні ракети.

Шольц, зі слів присутніх, відповів, що обидві держави "можуть робити те, що Німеччині не дозволено, тому таке питання перед ними не постає". Bild вважає, що німецький канцлер міг мати на увазі надання нашій державі геоданих стосовно ракетних цілей, а також можливої присутності німецьких фахівців "на землі" для відповідного обслуговування такої зброї.

Представники німецького уряду також наче не бажають аби ракетами Taurus завдавали ударів по Керченському мосту. Це питання нібито порушувалось на зустрічах із представниками ФРН, Великої Британії та Франції.

Нагадаємо, 30 вересня Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн, очільниця оборонного комітету Німеччина, підтвердила, що ЗСУ можуть використовувати далекобійні німецькі ракети для ударів по території агресора. Вона наголосила, що з постачанням Taurus не можна зволікати.