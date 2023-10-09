"Здесь столько легло": 3 ОШБр пленила командира добробата 72 ОМСБр РФ (видео)

Российский майор стал одним из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов. Украинские бойцы его пленили во время штурма под Бахмутом.

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Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали, как взяли в плен российского майора, командира добровольческого батальона "Алга" 72 ОМСБр РФ на Бахмутском направлении. Видео опубликовали в пресс-службе бригады в Telegram.

"Третья штурмовая взяла в плен командира добробата армии РФ!" — говорилось в сообщении.

Отметили, что майор РФ стал одним из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава Вооруженных сил Российской Федерации.

В ролике украинские бойцы показали, как оттащили к своим позициям раненого российского военного, который оказался майором РФ с позывным "Ява". Штурмовики спросила у пленного, где находятся другие оккупанты, однако тот сказал, что не знает, пришел только утром.

Зато он рассказал, что около 120 российских военных из его подразделения зашли на позиции, однако сбежали после того, как бойцы Третьей штурмовой бригады начали штурм. Кроме этого, он отметил, что тогда получил осколочное ранение из-за того, что "не успел добежать".

В пресс-службе бригады добавили, что враг состояние своего подразделения прокомментировал следующими словами: "Здесь пи*да столько легло"

Кроме этого, 3 ОМБр пообещала впоследствии показать полное видео боев под Бахмутом.

Напомним, аналитики Института изучения войны за 6 октября рассказали, что украинские бойцы продвинулись к железнодорожному пути на южном фланге Бахмута Донецкой области. В частности, ожесточенные бои продолжались в районе Клещиевки и Андреевки, которые освободили силы Обороны.

5 октября The New York Times со ссылкой на западных военных аналитиков и чиновников сообщил, что оккупанты используют тактику эластичной обороны. Они отступают со своих позиций во время наступления ВСУ, а затем наносят ответный удар в момент уязвимости украинских военных.