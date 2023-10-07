В районе железной дороги на южном фланге Бахмута продолжаются ожесточенные бои, — ISW (карта)

Потребности в обеспечении подразделений ВСУ растут, а туманы и дожди способны могут осложнить использование беспилотников, армейской и тактической авиации.

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В районе железной дороги к югу от города Бахмута продолжаются ожесточенные бои. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) за 6 октября.

Как сообщают американские аналитики, бои продолжаются в районе Клищеевки и Андреевки, которые недавно были освобождены украинскими войсками. Вероятно, данные об ожесточенных столкновениях касаются локации вблизи Клищеевки, поскольку в ISW подтверждали продвижение Сил обороны к железнодорожному пути вблизи этого села днем ранее.

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Тяжелые бои и большие потери РФ: в ВСУ рассказали о ситуации под Бахмутом (видео)

Фото: DeepState

Украинские войска готовятся к наступательным действиям в течение осенне-зимнего периода. Однако потребности в обеспечении подразделений ВСУ растут, а туманы и дожди способны могут усложнить использование беспилотников, армейской и тактической авиации, украинские силы и в дальнейшем будут бороться зимой.

Фото: ISW

Также подразделения Сил обороны продвинулись к границе деревьев между селами Вербовое и Роботино на Запорожье. От последнего населенного пункта это примерно в 6 км на юго-восток. Небольшие группы украинской пехоты и в дальнейшем атакуют позиции российских захватчиков на линии Копани-Роботино, что в 5 км к северо-западу от Роботино.

Фото: ISW

Бои за железную дорогу вблизи Клищеевки

По информации ISW, ВСУ продвинулись к железной дороге под Бахмутом. Подразделения сумели получить успешные результаты к востоку от Андреевки и постепенно продвигаются к железнодорожным путям вблизи Клищеевки. Российские военные блогеры заявили, что украинские подразделения напрасно наступали на железную дорогу вблизи Андреевки и Клищеевки. Подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады, как утверждали российские источники, отбили украинскую атаку вблизи Горловки. Вероятно, они имели в виду участок между направлениями Авдеевки и Бахмута.

Бои под Бахмутом — данные от Генштаба ВСУ

Украинские войска, как говорится в отчете Генштаба ВСУ за 7 октября, и в дальнейшем наступают и организуют штурмовые действия. Силы обороны получили частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят захватническим войскам значительные потери в живой силе и технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага.

Напомним, 5 октября журналисты The New York Times заявили, что военные РФ убегают от ВСУ, прикрываясь новой тактикой. Они якобы применяют "эластичную оборону".