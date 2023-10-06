ВСУ продвинулись к железной дороге под Бахмутом и потеряли позиции возле Вербового, — ISW (карты)

ВС РФ пытаются вернуть утраченные позиции в Запорожской области и вблизи Авдеевки.

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Украинские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута и на западе Запорожской области и продвинулись вперед на восток от Андреевки и на запад от Работино. Об этом говорится в ежедневном аналитическом анализе американского Института изучения войны.

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

5 октября российские войска увеличили интенсивность боевых действий на линии Купянск-Сватово-Кременная, но подтвержденных территориальных достижений не достигли. В ВСУ сообщили, что ВС РФ активизировали боевые действия на Купянско-Лиманском направлении и сосредотачивают усилия на наступательных операциях в Макеевке Луганской области. Российский военный блогер утверждал, что ВС РФ захватили новые позиции вблизи Макеевки, но ISW не нашло подтверждения этому заявлению.

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Сообщается, что украинские силы продолжали ограниченные наступательные действия в районе Кременной, но не продвинулись 5 октября. Российская сторона проинформировала, что ВС РФ отбили две украинские атаки вблизи Дибровы, а ВСУ атаковали российские позиции возле Торского.

Ситуация в Донецкой области

ВСУ проводили наступательные операции вблизи Бахмута и продвинулись 5 октября. В частности, есть успех к востоку от Андреевки и продвигаются к железнодорожному пути вблизи Клещиевки. Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ безуспешно наступали на железную дорогу вблизи Клещиевки и Андреевки. Российские источники утверждали, что подразделения 132-й отдельной мотострелковой бригады отбили украинскую атаку на горловском направлении, имея в виду, вероятно, участок между направлениями Бахмута и Авдеевки.

Российские войска вели наступательные действия вблизи Бахмута, пытаясь отбить утраченные позиции, но не продвинулись 5 октября. Российские силы все еще удерживают недавно захваченные позиции вблизи Орехово-Васильевки к северо-западу от Бахмута.

Российские войска вели наступление на линии Авдеевка-Донецк, но 5 октября не продвинулись вперед. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно пытались отбить утраченные позиции вблизи Авдеевки и улучшить тактические позиции вблизи Ласточкино и безуспешно атаковали вблизи Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки.

Ситуация в Запорожской области

Российские источники утверждали, что 5 октября Силы обороны осуществили неудачные наступательные операции в районе границы западной Донецкой и восточной Запорожской областей.

Российские войска 5 октября вели наступательные действия на западной границе Донецкой и восточной Запорожской областей, но не продвинулись. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Золотой Нивы и Равнополя. 4 октября российский милблогер заявил, что российские войска пытались отбить утраченные позиции вблизи Урожайного и Новомайорского.

Силы обороны в свою очередь имеют продвижение на западе Запорожской области. Они достигли частичного успеха к западу от Работино и продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении.

Российские войска 5 октября вели наступательные действия на западе Запорожской области, но подтвержденных успехов не достигли. Российский военный блогер утверждал, что ВС РФ вытеснили ВСУ с позиций возле Вербового. В Генштабе ВСУ сообщают, что российские оккупанты продолжают попытки вернуть утраченные позиции к западу от Вербового и к юго-востоку от Малой Токмачки.

Напомним, что в МО РФ заявили, что уничтожили украинскую ДРГ, которая на катерах пыталась прорваться на полуостров через мыс Тарханкут в ночь на 4 октября и захватили одного из них в плен.

Ранее сообщалось, что операций от бойцов ГУР Минобороны на территории временно оккупированного Крыма будет больше, чтобы Россия боялась даже упоминать полуостров.