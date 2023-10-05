"Мясные бригады" ВСУ. Как в сети создали и распространили неправдивую историю об украинской армии

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Что не так с "мясными бригадами"?

Все.

На этом можно было бы остановиться. Но я попробую на пальцах.

Первоначальный пост о "мясных бригадах"

1. У меня не такая большая нынче выборка военных, с кем общаюсь, но термина "МБ" не слышала ни от одного, ни из одного подразделения. О командирах-мясниках слышала, о целых бригадах — нет. Но из этого следует, что проблема в отдельных командирах, а не в подразделениях.

2. Нет мясных, рыбных, сырных, грибных, фруктовых бригад. Это только на рынках и в магазинах есть такие отделы. Есть штурмовые бригады, пехотные, мотопехотные, десантно-штурмовые, много разных, ни одна из них — не про еду.

3. При такой интенсивности боев каждое подразделение может попасть под раздачу и потерять много людей. В этом виноваты только рск, которые на нас напали. Все. Даже командиры не виноваты. И я тоже не виновата. Никто.

4. Как вы себе представляете тупо бригаду чмобиков, только по-украински? Ну, несколько тысяч человек, каждый из которых, — дядька из села 50+, который не знает, что такое "Твиттер" (не могу упрекать), зато телефон имел всегда самый простой, и в нем — вайбер. Только вайбер! О других соцсетях и мессенджерах дядя не слышал. Вот в вайбере детям только звонит, чтобы сказать, что все хорошо. А дети, наверное, залезают на самую высокую сосну, чтобы принять звонок? А как дядька звонит? Он — чмобик, у него даже старлинка нет, значит — связь может поймать только там, где есть мобильное покрытие.

А дяде мешают мыться? Прям наручники надевают? А командир у него — тоже механизатор образца 1980-х? (Не года рождения, а года расцвета).

А как тогда дядя определил, что ему нужен дрон?

Или в родной деревне? Через вайбер? На который всем селом и собирали.

(Я могу еще очень долго насыпать здесь вопросы о соответствии и несоответствии, если что).

5. Есть действительно более медийные военные и целые подразделения. И нет, их не надо противопоставлять. Потому что те самые осужденные тактикульные бородатые рексы — так же на фронте, так же могут потерять ногу или жизнь, как и простой "вайберный" дядя с геморроем и варикозом.

6. У дамы, которая распространила такое популярное ныне сообщение, скорость репостов чего-либо на странице (от войска до продажных чиновников, а ниже, подозреваю, и рецептов "пирожков, как у мамы") — один на несколько минут. Это очень простой маркер, чтобы понять, что перед вами либо человек, который живет в соцсети, либо, вероятнее всего, — бот. Как вы думаете, дорогие детки, кому же выгодно распространять такую вроде бы страшную, эмоциональную и совершенно антипризывную "правду"? Правильно, мои умники! Тем, кто на зарплате у сами знаете кого.

Я всегда захожу на страницу источника. Минута исследования — и у меня почти не остается вопросов. А как следствие — и вср...тех распространений.

7. САМОЕ ВАЖНОЕ! Ни один наш военный — не такой вср...тий и беспомощный, как в той самой заметке. Потому что это — классический чмоня. Только с болотного вы хохочете, а тут прямо приуныли. Не страшно, что вас целые бригады таких защищают? Мне было бы очень страшно. Но я знаю, что моя армия — не такая.

8. Говно — не варенье. Не ешьте его. Будьте грамотными и медиаграмотными тоже.

Ваша глубоко гражданская я.

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