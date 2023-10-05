"М'ясні бригади" ЗСУ. Як у мережі створили та поширили неправдиву історію про українську армію
У мережі виникла і миттєво поширилася інформація про "м'ясні бригади" ЗСУ — погано екіпіровані підрозділи, які шлють на забій. Але ця історія, на думку журналiстки Анастасii Федченко, має всі ознаки інформаційного фейку.
Що не так із "мʼясними бригадами"?
Все.
На цьому можна би було зупинитися. Але я спробую на пальцях.
1. У мене не така велика нині вибірка військових, із ким спілкуюсь, але терміну "МБ" не чула від жодного, з жодного підрозділу. Про командирів-мʼясників чула, про цілі бригади — ні. Але з цього випливає, що проблема в окремих командирах, а не в підрозділах.
2. Немає мʼясних, рибних, сирних, грибних, фруктових бригад. То тільки на ринках і в крамницях є такі відділи. Є штурмові бригади, піхотні, мотопіхотні, десантно-штурмові, багато різних, жодна з них — не про їжу.
3. За такої інтенсивності боїв кожен підрозділ може потрапити під роздачу і втратити багато людей. У цьому винні тількі рск, які на нас напали. Все. Навіть командири не винні. І я теж не винна. Ніхто.
4. Як ви собі уявляєте тупо бригаду чмобіків, тільки по-українськи? Ну, кілька тисяч людей, кожен із яких, — дядько з села 50+, який не знає, що таке "Твіттер" (не можу дорікати), натомість телефон мав завжди найпростіший, і в ньому — вайбер. Тільки вайбер! Про інші соцмережі й месенджери дядько не чув. Ото в вайбері дітям тільки дзвонить, щоб сказати, що все добре. А діти, мабуть, вилазять на найвищу сосну, аби прийняти дзвінок? А як дідько дзвонить? Він — чмобік, у нього навіть старлінку нема, отже — звʼязок може спіймати тільки там, де є мобільне покриття.
А дядькові заважають митися? Прям кайданки надівають? А командир у нього — теж механізатор зразка 1980-х? (Не року народження, а року розквіту).
А як тоді дядько визначив, що йому потрібен дрон?
А як тоді дядько просить скоби? Він же, нагадаю, не медійний, не вміє в соцмережі.
Чи в рідному селі? Через вайбер? На який усім селом і збирали.
(Я можу ще дуже довго насипати тут питання про відповідність і невідповідність, якщо що).
5. Є дійсно більш медійні військові і цілі підрозділи. І ні, їх не треба протиставляти. Бо оті самі засуджені тактикульні бородаті рекси — так само на фронті, так само можуть втратити ногу чи життя, як і простий "вайберний" дядько з гемороєм і варикозом.
6. У пані, яка поширила такий популярний нині допис, швидкість репостів будь-чого на сторінці (від війська до продажних чиновників, а нижче, підозрюю, і рецептів "пиріжків, як у мами") — один на кілька хвилин. Це дуже простий маркер, щоб зрозуміти, що перед вами або людина, яка живе в соцмережі, або, найімовірніше, — бот. Як ви думаєте, дорогі дітки, кому ж вигідно поширювати таку ніби страшну, емоційну і цілковито антипризовну "правду"? Правильно, мої розумники! Тим, хто на зарплатні в самі знаєте кого.
Я завжди заходжу на сторінку джерела. Хвилина дослідження — і в мене майже не залишається питань. А як наслідок — і вср…тих поширень.
7. НАЙВАЖЛИВІШЕ! Жоден наш військовий — не такий вср…тий і безпорадний, як у тому самому дописі. Бо це — класичний чмоня. Тільки з болотяного ви регочете, а тут прямо зажурились. Не страшно, що вас цілі бригади таких обороняють? Мені було би дуже страшно. Але я знаю, що моя армія — не така.
8. Гівно — не варення. Не їжте його. Будьте грамотними і медіаграмотними теж.
Ваша глибоко цивільна я.Важливо