Українська армія вперше підбила російський танк Т-55 із "мангалом" (фото)

Решітка на башті або проблеми з пострілом для РПГ-7 урятувала російський танк. Попри це машину все одно втратили.

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У мережі опублікували фотографію підбитого танку Т-55 ЗС РФ із "мангалом". Про це повідомляє Defense Express.

У РФ усе більше танків із решітками над баштою. Старий танк Т-55 теж отримав її, щоб посилити захист від ураження безпілотниками. На фото можна побачити, що в "мангалі" застряг постріл для РПГ-7. Це може означати, що перероблення снаряда, щоб його можна було кидати з коптера, мала проблеми. І снаряд не спрацював. Проте у виданні зазначають, що підбили танк у передню напівсферу, після чого танк втратив хід.

Постріл для РПГ-7 застряг у решітці

Разом із тим, цей Т-55 є першим втраченим танком саме під час бою. В списку Oryx є Т-55, але він був "танком-камікадзе" з вибухівкою. Його знищили на початку літа 2023 року.

Також із фото стає ясно, що в РФ не стали ніяк модернізувати Т-55. Його лише відновили, щоб він міг виконувати завдання. Навіть динамічний захист "Контакт-1" не встановили. Із додаткового захисту є лише "мангал" на башті. Наразі залишаються невідомим місце й обставини ураження російського танка.

Аналітики Королівського інституту оборонних досліджень зазначили, що РФ використовує Т-62 та Т-55 як імпровізовані САУ для ударів із закритих позицій або ж для вогневої підтримки піхоти в якості штурмової гармати. Завдяки калібру 100-мм вони мають більшу ефективність, ніж класична БМП, але за дальністю з артилерію не зрівняються. Гармата не може підійматися, як на САУ чи гаубиці.

Нагадаємо: 5 липня ЗМІ писали, що РФ відправила в Україну велику партію танків Т-55 для створення "камікадзе" з тротилом всередині машини.

Уперше про перекидання Т-55 на фронт стало відомо в березні 2023 року.