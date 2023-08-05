Украинская армия впервые подбила российский танк Т-55 с "мангалом" (фото)

Решетка на башне или проблемы с выстрелом для РПГ-7 спасла российский танк от полного уничтожения. Несмотря на это машину все равно потеряли.

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В сети опубликовали фотографию подбитого танка Т-55 ВС РФ с "мангалом", Об этом сообщает Defense Express.

В РФ все больше танков с решетками над башней. Старый танк Т-55 тоже получил ее, чтобы усилить защиту от поражения беспилотниками. На фото можно увидеть, что в "мангале" застрял выстрел для РПГ-7. Это может означать, что переделка снаряда, чтобы его можно было бросать с коптера, имела проблемы. И снаряд не сработал. Однако в издании отмечают, что подбили танк в переднюю полусферу, после чего танк потерял ход.

Выстрел для РПГ-7 застрял в решетке

Вместе с тем, этот Т-55 является первым потерянным танком именно во время боя. В списке Oryx есть Т-55, но он был "танком-камикадзе" со взрывчаткой. Его уничтожили в начале лета 2023 года.

Также из фото становится ясным, что в РФ не стали никак модернизировать Т-55. Его лишь восстановили, чтобы он мог выполнять задачи. Даже динамическую защиту "Контакт-1" не установили. Из дополнительной защиты есть только "мангал" на башне. Пока остаются неизвестным место и обстоятельства поражения российского танка.

Аналитики Королевского института оборонных исследований отметили, что РФ использует Т-62 и Т-55 как импровизированные САУ для ударов с закрытых позиций. Или же для огневой поддержки пехоты в качестве штурмовой пушки. Благодаря калибру в 100-мм они имеют большую эффективность, чем классическая БМП, но по дальности с артиллерией не сравнятся. Пушка не может подниматься, как на САУ или гаубице.

Напомним. 5 июля СМИ писали, что РФ отправила в Украину крупную партию танков Т-55 для создания "камикадзе" с тротилом внутри машины.

Впервые о переброске Т-55 на фронт стало известно в марте 2023 года.