Росіяни нашпигували танк вибухівкою і відправили на позиції ЗСУ, — соцмережі (відео)

На відео можна побачити, що спроба атакувати українських захисників не вдалася, оскільки танк наїхав на міну і був добитий гранатометником з РПГ.

Related video

Росіяни нашпигували танк Т-54/55 тротилом та відправили на позиції ЗСУ. Про це 18 червня інформують російські Telegram-канали.

У дописі зазначено, що подія нібито відбулася в районі Мар'їнки. Російський військкор опублікував відео, на якому, за його словами, танк нашпигували 6 тоннами тротилу та іншої вибухівки.

Російські окупанти зробили зі старої радянської техніки пересувний об'єкт з вибухівкою та назвали його "найпотужнішим дроном-камікадзе".

На відео можна побачити, що спроба не вдалася, оскільки танк наїхав на міну і був добитий українським гранатометником з РПГ. Згодом техніка здетонувала, відбувся потужний вибух.

"Найпотужніший дрон-камікадзе… Експерименти тривають", – зазначив окупант.

Контрнаступ ЗСУ: знищення російських військ у червні

Нагадаємо, 18 червня Сили оборони України знищили російський "Леопард". На відео можна побачити, що "Леопард" росіяни заховали у густій рослинності. Це їм не допомогло зберегти техніку. Українські захисники за допомогою безпілотників скорегували артилерійський удар й по російському танку Т-80.

Також українські тероборонівці 16 червня дроном-камікадзе знищили позиції росіян. Війська РФ намагалися частіше використовувати кулемет та постійно стріляли у бік українських підрозділів, але згодом залишилися без зброї. Вороже укриття та кулеметний розрахунок були знищені. Українські війська отримали успішний результат завдяки дрону-камікадзе.

15 червня бійці 45 ОАБр завдала удару по росіянах у районі Бахмута. Російські загарбники розмістили гармату і склад боєкомплекту в цивільній інфраструктурі, але українські війська їх ліквідували.

Нагадаємо, 18 червня ЗСУ збили ударний гелікоптер Ка-52 "Алігатор". У Генштабі розповіли, що це вже четвертий вертоліт за три доби.