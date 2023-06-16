Кулемет заважав наступу: тероборонівці дроном-камікадзе знищили позиції росіян (відео)

Війська РФ намагалися частіше використовувати кулемет та постійно стріляли у бік українських підрозділів, але згодом залишилися без зброї.

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Кулеметний розрахунок російських загарбників заважав наступальним діям українських підрозділів та був знищений. Донецька окрема бригада Сил територіальної оборони опублікували результати роботи у Facebook.

На відео можна побачити, що росіяни зайняли доволі укріплену позицію. Вони намагалися частіше використовувати кулемет та постійно стріляли по українським військовим.

Згодом вороже укриття та кулеметний розрахунок були знищені. Українські війська отримали успішний результат завдяки дрону-камікадзе.

"Влучність, швидкість, ефективність", – йдеться у дописі.

У бригаді наголосили, що недарма командування бригади ретельно впроваджувало застосування дронів-камікадзе. Українські військові пообіцяли й надалі працювати на захист України та знищуючи ворогів.

Нагадаємо, 16 червня український дрон-камікадзе утилізував БМП окупантів. Нова модель FPV-дронів PEGAS+ отримала потужний боєприпас, який добре пробиває броню військової техніки російських військ. Техніка стояла посеред поля з відкритими люками, ймовірно, кинуту екіпажем. Оператор направив безпілотник прямо під вежу, яку відірвало потужним вибухом — вона підлетіла у повітря на кілька десятків метрів і впала поблизу.

Також 14 червня українські військові підтвердили застосування PEGAS+ неназваним підрозділом українських військ. Дрон-камікадзе зіткнувся лоб у лоб із російською БМП-1 на дорозі біля поля, і в результаті яскравого вибуху бронетехніку окупантів розірвало на частини.

Бійці підрозділу "Птахи Мадяра" розповіли, як дрони підривають техніку військ ворога. Оператори 59-ї бригади ЗСУ активно застосовують дрони-камікадзе та безпілотні бомбардувальники, знижуючи бойову міць Росії.