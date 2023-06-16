"Відправив башту до космосу": український дрон-камікадзе утилізував БМП окупантів (відео)

Нова модель FPV-дронів PEGAS+ отримала потужний боєприпас, який добре пробиває броню військової техніки ЗС РФ.

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Воїни Служби безпеки України запустили дрон-камікадзе PEGAS+ та за його допомогою знищили російську бойову машину піхоти. Відеозаписом удару у Telegram поділилася організація-виробник безпілотників "Ескадрон".

FPV-дрон під номером "013" під керуванням спецпризначенців СБУ атакував БМП росіян, що стоїть посеред поля з відкритими люками, ймовірно, кинуту екіпажем. Оператор направив безпілотник прямо під вежу, яку відірвало потужним вибухом — вона підлетіла у повітря на кілька десятків метрів і впала поблизу. Тепер окупанти навряд чи зможуть евакуювати свою БМП та повернути у стрій.

"Агент 013, як раніше агент 005, несе специфічний боєприпас, який дуже добре пробиває окупантську броню. Що саме на борту нашого коника, і до чого тут Ескадрон — розповімо вже після нашої перемоги. Не на часі розкривати секрети", — зазначили у школі Ескадрон".

Атаку дрона на БМП прокоментував у Facebook народний депутат Верховної Ради від партії "Слуга народу" та член парламентського комітету з національної безпеки Юрій Мисягін, він високо оцінив результат:

"Оце страйк. Дуже-дуже маленький український дрон-камікадзе PEGAS+ підрозділи спецпризначенців СБУ виявив і знищив чергову російську БМП, відправив "в далекий космос" її вежу".

14 червня організація "Ескадрон" повідомила, що передала українським військовим нові безпілотники PEGAS+. Інженери модифікували FPV-дрони, зробивши їх витривалішими та більш вантажопідйомними. Напередодні один із них розірвав на частині БМП, що їде дорогою.

До цього дрон PEGAS зірвав евакуацію російських військових після підриву Каховської ГЕС. Група окупантів їхала бронетранспортером поряд з дачами в селі Кринки Херсонської області, де БПЛА протаранив їх і вибухнув. Внаслідок удару ЗС РФ втратили кілька людей убитими та пораненими.