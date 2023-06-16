"Отправил башню в космос": украинский дрон-камикадзе утилизировал БМП оккупантов (видео)

Новая модель FPV-дронов PEGAS+ получила мощный боеприпас, который хорошо пробивает броню военной техники ВС РФ.

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Воины Службы безопасности Украины запустили дрон-камикадзе PEGAS+ и с его помощью уничтожили российскую боевую машину пехоты. Видеозаписью удара в Telegram поделилась организация-производитель беспилотников "Эскадрон".

FPV-дрон под номером "013" под управлением спецназовцев СБУ атаковал БМП россиян, стоящую посреди поля с открытыми люками, вероятно, брошенную экипажем. Оператор направил беспилотник прямо под башню, которую оторвало мощным взрывом — она подлетела в воздух на пару десятков метров и упала поблизости. Теперь оккупанты вряд ли смогут эвакуировать свою БМП и вернуть в строй.

"Агент 013, как ранее агент 005, несет специфический боеприпас, который очень хорошо пробивает оккупантскую броню. Что именно на борту нашего конька, и при чем тут Эскадрон — расскажем уже после нашей победы. Не время раскрывать секреты", — отметили в школе "Эскадрон".

Атаку дрона на БМП прокомментировал в Facebook народный депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" и член парламентского комитета по национальной безопасности Юрий Мысягин, он высоко оценил результат:

"Вот это страйк. Очень-очень маленький украинский дрон-камикадзе PEGAS+ подразделения спецназа СБУ обнаружил и уничтожил очередную российскую БМП, отправил "в далекий космос" ее башню".

14 июня организация "Эскадрон" сообщила, что передала украинским военным новые беспилотники PEGAS+. Инженеры модифицировали FPV-дроны, сделав их более выносливыми и грузоподъемными. Накануне один из них разорвал на части БМП, едущую по проселочной дороге.

До этого дрон PEGAS сорвал эвакуацию российских военных после подрыва Каховской ГЭС. Группа оккупантов ехала на бронетранспортере рядом с дачами в селе Крынки Херсонской области, где БПЛА протаранил их и взорвался. В результате удара ВС РФ потеряли несколько человек убитыми и раненными.