Пулемет мешал наступлению: теробороновцы дроном-камикадзе уничтожили позиции россиян (видео)

Войска РФ пытались чаще использовать пулемет и постоянно стреляли в сторону украинских подразделений, но потом остались без оружия.

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Пулеметный расчет русских захватчиков мешал наступательным действиям украинских подразделений и был уничтожен. Донецкая отдельная бригада Сил территориальной обороны опубликовала результаты работы в Facebook.

На видео можно увидеть, что россияне заняли достаточно укрепленную позицию. Они пытались чаще использовать пулемет и постоянно стреляли по украинским военным.

Впоследствии вражеское укрытие и пулеметный расчет были уничтожены. Украинские войска получили успешный результат благодаря дрону-камикадзе.

"Меткость, скорость, эффективность", — говорится в сообщении.

В бригаде подчеркнули, что недаром командование бригады тщательно внедряло применение дронов-камикадзе. Украинские военные пообещали и дальше работать на защиту Украины и уничтожая врагов.

Напомним, 16 июня украинский дрон-камикадзе утилизировал БМП кафиров. Новая модель FPV-дронов PEGAS+ получила мощный боеприпас, хорошо пробивающий броню военной техники российских войск. Техника стояла посреди поля с открытыми люками, вероятно, брошенной экипажем. Оператор направил беспилотник прямо под башню, оторванную мощным взрывом — она подлетела в воздух на несколько десятков метров и упала поблизости.

Также 14 июня украинские военные подтвердили применение PEGAS+ неназванным подразделением украинских войск. Дрон-камикадзе столкнулся лоб в лоб с российской БМП-1 на дороге у поля, и в результате яркого взрыва бронетехнику окупантов разорвало на части.

Бойцы подразделения "Птицы Мадяра" рассказали, как дроны подрывают технику войск врага. Операторы 59-й бригады ВСУ активно применяют дроны-камикадзе и беспилотные бомбардировщики, снижая боевую мощь России.