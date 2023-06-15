Знищили гармату і склад БК: 45 ОАБр завдала удару по росіянах у районі Бахмута (відео)

Російські загарбники розмістили гармату і склад боєкомплекту в цивільній інфраструктурі, але українські війська їх ліквідували.

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Російські війська втратили гармату і склад боєкомплекту поблизу Бахмута. Про це 15 червня повідомили у Facebook 45 окремої артилерійської бригади Збройних сил України.

Окупанти встановили зброю серед цивільної забудови, яку перед тим знищили. Українська артилерія влучним вогнем накрила локацію.

"На підступність відповідаємо влучністю", — йдеться в дописі.

Артилерія ЗСУ у війні з Росією

Артилерійські бригади Збройних сил України успішно знищують війська загарбників. Завдяки саме успішним діям артилерії вдалося ліквідувати значну частину бронетехніки ворога, яку вже росіяни не зможуть відновити й знову використати проти українців.

Артилеристи 26 бригади ЗСУ 4 червня зуміли ліквідувати гаубицю "Мста-Б". Російські загарбники вирішили організувати свої позиції для артилерійської системи серед рослинності, але установка все ж була зафіксована й успішно ліквідована підрозділом Збройних сил України. Українські захисники зафіксували пересування окупантів і відкрили вогонь.

Також підрозділи ЗСУ знищили "Урал", який окупанти заховали в лісі. Транспортний засіб загарбники ретельно заховали серед дерев. За допомогою безпілотників артилеристи отримали точні координати розташування. Згодом артилерійські підрозділи відкрили вогонь і успішно ліквідували ціль.

На початку червня ЗСУ підірвали новий танк окупантів Т-90М "Прорив". Аеророзвідники із 100-ї бригади Територіальної оборони виявили бронетехніку, заховану посеред лісу, та передали її координати артилеристам. Бійці 45-ї бригади завдали кілька точкових ударів, унаслідок яких танк вибухнув і згорів.

Нагадаємо, 15 червня бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади вийшли переможцями в протистоянні з російськими дронами й артилерією. Українські захисники прямою наводкою знищили вогневі позиції та спостережні пункти окупантів. Російські окупанти облаштували їх на колишньому елеваторі.