Уничтожили пушку и склад БК: 45 ОАБр нанесла удар по россиянам в районе Бахмута (видео)

Российские захватчики разместили пушку и склад боекомплекта в гражданской инфраструктуре, но украинские войска их ликвидировали.

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Российские войска потеряли пушку и склад боекомплекта вблизи Бахмута. Об этом 15 июня сообщили в Facebook 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты установили оружие среди гражданской застройки, которую ранее уничтожили. Украинская артиллерия метким огнем накрыла локацию.

"На коварство отвечаем меткостью", – говорится в сообщении.

Артиллерия ВСУ в войне с Россией

Артиллерийские бригады Вооруженных сил Украины успешно уничтожают войска захватчиков. Благодаря успешным действиям артиллерии удалось ликвидировать значительную часть бронетехники врага, которую уже россияне не смогут восстановить и снова использовать против украинцев.

Артиллеристы 26 бригады ВСУ 4 июня сумели ликвидировать гаубицу "Мста-Б". Российские захватчики решили организовать свои позиции для артиллерийской системы среди растительности, но установка была зафиксирована и успешно ликвидирована подразделением Вооруженных сил Украины. Украинские защитники зафиксировали передвижение оккупантов и открыли огонь.

Также подразделения ВСУ уничтожили "Урал", который оккупанты спрятали в лесу. Транспортное средство захватчики тщательно спрятали среди деревьев. Посредством беспилотников артиллеристы получили точные координаты расположения. Впоследствии артиллерийские подразделения открыли огонь и успешно ликвидировали цель.

В начале июня ВСУ взорвали новый танк кафиров Т-90М "Прорыв". Аэроразведчики из 100-й бригады Территориальной обороны обнаружили бронетехнику, спрятанную посреди леса, и передали ее координаты артиллеристам. Бойцы 45-й бригады нанесли несколько точечных ударов, в результате которых танк взорвался и сгорел.

Напомним, 15 июня бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады вышли победителями в противостоянии с российскими дронами и артиллерией. Украинские защитники прямой наводкой уничтожили огневые позиции и пункты наблюдения оккупантов. Российские оккупанты обустроили их на бывшем элеваторе.