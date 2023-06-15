Танковый прорыв: "Железная бригада" победила в бою с дронами и артиллерией РФ (видео)

Украинские защитники прямой наводкой уничтожают огневые позиции и наблюдательные пункты оккупантов в бывшем элеваторе.

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Бойцы 3-й отдельной танковой "Железной бригады" вышли победителями в противостоянии с российскими дронами и артиллерией. В Telegram Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ опубликовали соответствующее видео.

В ролике можно увидеть, как украинские защитники прямой наводкой уничтожают огневые позиции и пункты наблюдения оккупантов. Российские оккупанты обустроили их на бывшем элеваторе.

"Позиции регулярно уничтожаются", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что украинские войска ликвидируют такие локации захватчиков, они упрямо их обустраивают снова. Высотное сооружение позволяет контролировать местность, поэтому такую угрозу в первую очередь устраняют.

За танками постоянно охотятся дроны и артиллерия россиян. В этом противостоянии бойцы вышли победителями.

Уничтожение танков РФ

В ходе боевых действий регулярно уничтожаются и танки врага. Так, 14 июня российский экипаж покинул свой танк после его уничтожения. Экипаж боевой машины не спасал свою технику. Российские захватчики выскочили из танка и поспешили покинуть место боевых действий.

ВСУ также 12 июня ударным дроном уничтожили танк Т-80 под Купянском. Работа беспилотника ударной группы "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко оказалась успешной. Бойцы подразделения атаковали вражеский танк Т-80 с экипажем с помощью дрона на Купянском направлении, после чего он вспыхнул.

В районе Бахмута 4 июня танки ВСУ пошли на штурм. Трудная украинская бронетехника подошла вплотную к локации, где засели захватчики, уничтожив их позиции.

Напомним, 15 июня в Минобороны Британии показали подготовку украинских новобранцев. Специальные учения под руководством союзников рассчитаны на то, чтобы предоставить украинским военным боевые навыки для противодействия российской агрессии.