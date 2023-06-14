Экипаж убежал: танк россиян атаковал позиции ВСУ и "самоуничтожился" (видео)

Российские захватчики решили не рисковать жизнью и быстро покинули свой танк.

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Российский экипаж покинул свой танк после его уничтожения. Видео опубликовала в Facebook 59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка.

Можно увидеть, что тяжелая бронетехника передвигалась вблизи лесной полосы и хаотично вела огонь. Впоследствии танк был поражен.

Экипаж боевой машины не спасал свою технику. Российские захватчики выскочили из танка и поспешили покинуть место боевых действий.

Уничтожение танков РФ

"Птахи Мадяра" 14 июня ликвидировали дронами российскую технику. Операторы 59-й бригады ВСУ активно применяют на фронте дроны-камикадзе и беспилотные бомбардировщики, снижая боевую мощь захватнических войск. В сутки поразили 8 российских танков и боевых машин пехоты.

ВСУ также 12 июня ударным дроном уничтожили танк Т-80 под Купянском. Работа беспилотника ударной группы "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко оказалась успешной. Бойцы подразделения атаковали вражеский танк Т-80 с экипажем с помощью дрона на Купянском направлении, после чего он вспыхнул.

Также украинские военные впервые затрофеили танк Т-80БВМ образца 2022 года. Ранее на эту технику в РФ устанавливали прицел "Сосна-У", получивший тепловизионную матрицу французского производства. Из-за санкций Т-80БВМ теперь имеет более старый прицел 1ПН-96МТ-02, который устанавливают на Т-62. Такой прицел разработал "Вологодский оптико-механический завод" в начале 2000-х годов. Его создали для легкой бронетехники.

Напомним, 4 июня танки 3-й отдельной штурмовой бригады успешно ликвидировали позиции российских позиций вблизи Бахмута. Трудная украинская бронетехника подошла вплотную к локации, где засели захватчики, уничтожив их позиции.