ВСУ ударным дроном уничтожили танк Т-80 под Купянском (видео)

По данным Генштаба, с начала вторжения в Украину оккупанты потеряли 3936 танков, пять из них – за последние сутки.

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Украинским защитникам с помощью БпЛА удалось уничтожить российский танк Т-80 на Купянском направлении. Соответсвующее видео опубликовали в Генштабе ВСУ.

На кадрах показана работа беспилотника ударной группы "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады им. Ивана Сирко.

Бойцы подразделения атаковали вражеский танк Т-80 с экипажем при помощи дрона на Купянском направлении, после чего он загорелся.

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения оккупанты потеряли 3931 танк и еще пять за последние 24 часа.

Что касается потерь личного состава, их количество с начала войны составило 216180 человек, еще 540 захватчиков было ликвидировано за прошедшие сутки.

Напомним, 10 июня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский озвучил потери россиян на Таврическом направлении. По его данным, за последние 24 было уничтожено 72 единицы техники и более семи рот личного состава.

В отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 10 июня, говорится, что на некоторых участках фронта украинские войска, вероятно, добились значительных успехов и проникли на первую линию российской обороны.