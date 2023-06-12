ЗСУ ударним дроном знищили танк Т-80 під Куп'янськом (відео)

За даними Генштабу, з початку вторгнення в Україну окупанти втратили 3936 танків, п'ять із них – за останню добу.

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Українським захисникам за допомогою БпЛА вдалося знищити російський танк Т-80 на Куп'янському напрямку. Відповідне відео опублікували у Генштабі ЗСУ.

На кадрах показано роботу безпілотника ударної групи "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади ім. Івана Сірка.

Бійці підрозділу атакували ворожий танк Т-80 з екіпажем за допомогою дрона на Куп'янському напрямі, після чого він спалахнув.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 3931 танк та ще п'ять за останні 24 години.

Щодо втрат особового складу, їх кількість з початку війни склала 216180 осіб, ще 540 загарбників було ліквідовано минулої доби.

Нагадаємо, 10 червня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський озвучив втрати росіян на Таврійському напрямку. За його даними, за останні 24 години було знищено 72 одиниці техніки та понад сім рот особового складу.

У звіті Військової розвідки Міноборони Великобританії, опублікованому 10 червня, йдеться, що на деяких ділянках фронту українські війська, ймовірно, досягли значних успіхів і проникли на першу лінію російської оборони.