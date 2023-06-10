Понад сім рот за добу: у командуванні озвучили втрати ЗС РФ на Таврійському напрямі
Росіяни, крім особового складу, за день втратили 72 одиниці техніки, зокрема зенітний ракетний комплекс "Тор" та 2 РСЗВ "Ураган".
Українські захисники завдають окупантам відчутної шкоди – за добу втрати росіян на Таврійському напрямку вбитими та пораненими склали понад сім рот. Про це командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів в своєму Telegram-каналі.
"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1455 вогневих завдань", – повідомив він.
Також Тарнавський поінформував про те, що втрати російських загарбників убитими та пораненими склали понад сім рот.
Знищено та пошкоджено 72 одиниці військової техніки противника. Зокрема:
- 19 танків,
- 5 одиниць БМП,
- 2 ББМ,
- БТР,
- 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б",
- самохідна артилерійська установка "Акація",
- зенітний ракетний комплекс "Тор",
- 4 одиниці БпЛА "Орлан-10",
- 4 БпЛА "Zala",
- БПЛА "Ланцет",
- 4 одиниці САУ 2С7 "Піон",
- 2 РЕБ "Житель",
- 2 реактивні системи залпового вогню "Ураган",
- також було знищено 3 склади з боєприпасами ворога.
Нагадаємо, у звіті Військової розвідки Міноборони Великобританії, опублікованому 10 червня, йдеться, що на деяких ділянках фронту українські війська, ймовірно, досягли значних успіхів і проникли на першу лінію російської оборони.
Лейтенант ВКС РФ Дмитро Мішов, який дезертував з армії, розповів в інтерв'ю ВВС, опублікованому 8 червня, що серед льотчиків окупаційних військ втрати можна порівняти з загальними втратами Радянської армії під час війни в Афганістані за 10 років.