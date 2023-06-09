"10 років Афгану повторили за рік": російський пілот дезертував через війну в Україні (відео)

За словами лейтенанта ПКС РФ Дмитра Мішова, втрати росіян в Україні можна порівняти з втратами СРСР в Афганістані, коли було знищено понад 300 вертольотів.

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Лейтенант Повітряно-космічних сил Російської Федерації Дмитро Мішов дезертував з армії, перетнув нелегально кордон Литви і здався місцевій владі, відмовившись брати участь у війні в Україні. Він розповів про втрати, які зазнають ЗС РФ в Україні. Про це Мішов розповів в інтерв'ю ВВС, опублікованому 8 червня.

Мішов заявив, що для нього українці не є ворогами, тому він відмовився стати співучасником злочину, який вчиняє Росія в Україні. Він стверджує, що не брав участі у бойових діях, не перетинав українську територію і лише здійснював перевезення різних вантажів для російської армії на гелікоптері Мі-26 по території Білорусі.

Також Мішов зазначив, що серед льотчиків окупаційних військ втрати дуже відчутні та порівняні з втратами Радянської армії під час війни в Афганістані з 1979 по 1989 роки.

"Втрати серед льотчиків великі. Якщо порівнювати, наприклад, з Афганом, я знаю, що там 333 гелікоптери втратили. А у нас 10 років Афгану повторили за рік", — сказав він.

За його словами, хоча проблеми з технікою можуть бути в принципі вирішені, нестача кваліфікованих пілотів буде набагато складнішою, оскільки підготовка пілота, подібного до Мішова, займає понад п'ять років і потребує значних витрат.

Також Мішов поділився цікавим фактом, який вкотре доводить, що росіяни не знищують українську техніку в такій кількості, як регулярно рапортує Міноборони РФ. Справа в тому, що для отримання виплат за збиту техніку, вертолітники ЗС РФ можуть кілька разів бити по одній і тій же пошкодженій цілі, і все це фіксується.

"Припустимо, є пошкоджений танк, там же у нас є виплати за пошкоджену техніку. Туди стріляють кілька вертольотів по кілька разів. Віддається невелика сума грошей передовому авіанавіднику, який підтверджує знищення техніки і всі отримують виплати за один танк", — розповів Мішов.

Нагадаємо, 8 червня Фокус детальніше описав втечу Дмитра Мішова і те, як він опинився на території Литви.

Нагадаємо також, що внаслідок падіння гелікоптерів та літаків у Брянській області, пропагандисти оголосили 13 травня "чорним днем російської авіації". Авіакатастрофа у Брянській області 13 травня відбулася завдяки успішній роботі російських сил ППО.