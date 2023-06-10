Более семи рот за сутки: в командовании озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении
Россияне, помимо личного состава, за день потеряли 72 единицы техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Тор" и 2 РСЗО "Ураган".
Украинские защитники наносят оккупантам ощутимый урон – за сутки потери россиян на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили более семи рот. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал в своем Telegram-канале.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1455 огневых задач", – сообщил он.
Также Тарнавский проинформировал о том, что потери российских захватчиков убитыми и ранеными составили более семи рот.
Уничтожены и повреждены 72 единицы военной техники противника. В частности:
- 19 танков,
- 5 единиц БМП,
- 2 ББМ,
- БТР,
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
- самоходная артиллерийская установки "Акация",
- зенитный ракетный комплекс "Тор",
- 4 единицы БпЛА "Орлан-10",
- 4 БпЛА "Zala",
- БпЛА "Ланцет",
- 4 единицы САУ 2С7 "Пион",
- 2 РЭБ "Житель",
- 2 реактивные системы залпового огня "Ураган",
- также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага.
Напомним, в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 10 июня, говорится, что на некоторых участках фронта украинские войска, вероятно, добились значительных успехов и проникли на первую линию российской обороны.
Лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов, дезертировавший из армии, рассказал в интервью BBC, опубликованном 8 июня, что среди летчиков оккупационных войск потери сравнимы с общими потерями Советской армии во время войны в Афганистане за 10 лет.