Более семи рот за сутки: в командовании озвучили потери ВС РФ на Таврическом направлении

Россияне, помимо личного состава, за день потеряли 72 единицы техники, в том числе зенитный ракетный комплекс "Тор" и 2 РСЗО "Ураган".

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Украинские защитники наносят оккупантам ощутимый урон – за сутки потери россиян на Таврическом направлении убитыми и ранеными составили более семи рот. Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал в своем Telegram-канале.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1455 огневых задач", – сообщил он.

Также Тарнавский проинформировал о том, что потери российских захватчиков убитыми и ранеными составили более семи рот.

Уничтожены и повреждены 72 единицы военной техники противника. В частности:

19 танков,

5 единиц БМП,

2 ББМ,

БТР,

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

самоходная артиллерийская установки "Акация",

зенитный ракетный комплекс "Тор",

4 единицы БпЛА "Орлан-10",

4 БпЛА "Zala",

БпЛА "Ланцет",

4 единицы САУ 2С7 "Пион",

2 РЭБ "Житель",

2 реактивные системы залпового огня "Ураган",

также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага.

Напомним, в отчете Военной разведки Минобороны Великобритании, опубликованном 10 июня, говорится, что на некоторых участках фронта украинские войска, вероятно, добились значительных успехов и проникли на первую линию российской обороны.

Лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов, дезертировавший из армии, рассказал в интервью BBC, опубликованном 8 июня, что среди летчиков оккупационных войск потери сравнимы с общими потерями Советской армии во время войны в Афганистане за 10 лет.