Разнесли позиции оккупантов: танки ВСУ пошли на штурм в районе Бахмута (видео)

Тяжелая украинская бронетехника на Бахмутском направлении подошла вплотную к локации, где засели захватчики, уничтожив их позиции.

Related video

Танки 3-й отдельной штурмовой бригады успешно ликвидировали позиции российских позиций вблизи Бахмута. Видео было опубликовано 4 июня в Telegram подразделения.

Тяжелая украинская бронетехника подошла вплотную к локации, где засели захватчики. Оккупанты организовали "вооруженную посадку". Впоследствии началась масштабная атака.

Танки ликвидировали скопление россиян, находившихся в густой растительности. Подробные подробности боя неизвестны.

3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ в войне с РФ

Подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное 9 марта 2022 года на базе подразделения территориальной обороны "Азов", блестяще и эффективно зарекомендовало себя в боях с российскими захватчиками. Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады 26 мая сообщили подробности зачистки россиян, организовавших позиции в канале и лесополосе вблизи Бахмута. Российские захватчики в старых шлемах, вероятно еще советского производства, спешно пытались убежать от украинских защитников в Донецкой области.

Также 14 апреля бойцы бригады участвуют в боях на территории Бахмута. На видео украинские воины продвигаются по территории между городскими кварталами. Можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения они используют бронетехнику.

В феврале 3-я штурмовая бригада ликвидировала состав боеприпасов войск РФ в Бахмуте из трофейной "Мсты-С". Бойцы уничтожили объект с боеприпасами из третьего выстрела именно из САУ российского производства, которая теперь служит украинской армии.

Напомним, 24 мая 30 бригада показала, как штурмует позиции войск РФ. Пехотинцы и танкисты Вооруженных сил Украины принимают участие в ближнем бою и "выкуривают" оккупантов, которые засели в укрепленных блиндажах и окопах. Захватчики также использовали для укрытия взорванные мосты, но оккупантов таких тайников не спасают. Слаженные и эффективные действия разных подразделений дали эффективный результат.