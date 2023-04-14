Третья штурмовая бригада показала уличные бои в Бахмуте на видео

На видео украинские защитники показали бои в застройке Бахмута.

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Бойцы 1-го механизированного батальона 3-й штурмовой бригады участвуют в боях на территории Бахмута. Видео было опубликовано в Telegram подразделения.

На видео украинские защитники продвигаются в городских кварталах. Можно увидеть, что в городе не осталось практически ни одного уцелевшего дома. Также для продвижения они используют бронетехнику.

Боец 93-й бригады с позывным "Киянин" 11 апреля рассказал, что российские оккупанты под фундамент разрушают застройку, чтобы лишить Силы обороны возможности вести боевые действия в прифронтовом городе. По его словам, российские захватчики также постоянно штурмуют Силы обороны с северного направления, но тоже по большей части неудачно. Увеличилось количество атак и в самом населенном пункте. Он отметил, что в настоящее время бойцам Сил обороны удается удерживать город. Российские оккупанты не могут продвинуться в направлении Славянска, Константиновки и Дружковки. Также боец призвал украинцев поддерживать ВСУ сборами на автомобили, дроны и другие необходимые для победы вещи.

Напомним, пограничники 14 апреля отразили штурм "вагнеровцев" на территорию Бахмута. Российские оккупанты накануне штурма активно использовали артиллерию для уничтожения жилой застройки, чтобы им легче было добраться до украинских позиций. В результате боевых столкновений "вагнеровцы" потеряли убитыми и ранеными 11 человек. В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что российские оккупанты пытались вести наступательные действия на Бахмутском направлении, в том числе продолжающиеся тяжелые бои за город. Захватчики провели атаки в районах Богдановки и Предтечиного, но успеха не имели.

В ГПСУ 11 апреля показали, как шестеро пограничников отразили наступление кафиров в Бахмуте. В кадре можно увидеть трехчасовое противостояние защитников Бахмута превосходящим силам противника в условиях риска полного окружения. Сообщается, что наступление оккупантов удалось остановить за счет умелого использования гранатометов и стрелкового оружия. Тех, кто получил ранения, эвакуировали в безопасную зону.