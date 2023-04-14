Третя штурмова бригада показала вуличні бої у Бахмуті на відео

На відео українські захисники показали бої у забудові Бахмута.

Related video

Бійці 1-го механізованого батальйону 3-ї штурмової бригади беруть участь у боях на території Бахмута. Відео опублікували у Telegram підрозділу.

На відео українські захисники просуваються у міських кварталах. Можна побачити, що у місті не залишилося практично жодного вцілілого будинку. Також для просування вони використовують бронетехніку.

Боєць 93-ї бригади з позивним "Киянин" 11 квітня розповів, що російські окупанти під фундамент руйнують забудову, щоб позбавити Сили оборони можливості вести бойові дії в прифронтовому місті. З його слів, російські загарбники також постійно штурмують Сили оборони з північного напрямку, але теж здебільшого невдало. Збільшилася й кількість атак і в самому населеному пункті. Він зауважив, що наразі бійцям Сил оборони вдається утримувати місто. Російські окупанти не можуть просунутися у напрямку Слов'янська, Костянтинівки та Дружківки. Також боєць закликав українців підтримувати ЗСУ в зборах на автомобілі, дрони й інші необхідні для перемоги речі.

Нагадаємо, прикордонники 14 квітня відбили штурм "вагнерівців" на територію Бахмута. Російські окупанти напередодні штурму активно використовували артилерію для знищення житлової забудови, аби їм легше було дістатися до українських позицій. Внаслідок бойових сутичок "вагнерівці" втратили вбитими та пораненими 11 осіб. У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагалися вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зокрема тривають важкі бої за місто. Загарбники провели атаки в районах Богданівки та Предтечиного, але успіху не мали.

У ДПСУ 11 квітня показали, як шестеро прикордонників відбили наступ окупантів у Бахмуті. У кадрі можна побачити тригодинне протистояння захисників Бахмута переважаючим силам супротивника в умовах ризику повного оточення. Повідомляється, що наступ окупантів вдалося зупинити за рахунок вмілого використання гранатометів та стрілецької зброї. Тих, хто отримав поранення, евакуювали в безпечну зону.