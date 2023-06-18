Россияне начинили танк взрывчаткой и отправили на позиции ВСУ, — соцсети (видео)

На видео можно увидеть, что попытка атаковать украинских защитников не удалась, поскольку танк наехал на мину и был добит гранатометчиком из РПГ.

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Россияне начинили танк Т-54/55 тротилом и отправили на позиции ВСУ. Об этом 18 июня сообщают российские Telegram-каналы.

В сообщении отмечено, что событие якобы произошло в районе Марьинки. Российский военкор опубликовал видео, на котором, по его словам, танк начинили 6 тоннами тротила и другой взрывчатки.

Российские оккупанты сделали из старой советской техники передвижной объект со взрывчаткой и назвали его "самым мощным дроном-камикадзе".

На видео можно увидеть, что попытка не удалась, поскольку танк наехал на мину и был добит украинским гранатометчиком из РПГ. Впоследствии техника сдетонировала, произошел мощный взрыв.

"Самый мощный дрон-камикадзе… Эксперименты продолжаются", – отметил оккупант.

Контрнаступление ВСУ: уничтожение российских войск в июне

Напомним, 18 июня Силы обороны Украины уничтожили российский "Леопард". На видео можно увидеть, что "Леопард" россияне спрятали в густой растительности. Это им не помогло сберечь технику. Украинские защитники с помощью беспилотников скорректировали артиллерийский удар и по российскому танку Т-80.

Также украинские терробороновцы 16 июня дроном-камикадзе уничтожили позиции россиян. Войска РФ пытались чаще использовать пулемет и постоянно стреляли в сторону украинских подразделений, но потом остались без оружия. Вражеское укрытие и пулеметный расчет были уничтожены. Украинские войска получили успешный результат благодаря дрону-камикадзе.

15 июня бойцы 45 ОАБр нанесли удар по россиянам в районе Бахмута. Российские захватчики разместили пушку и склад боекомплекта в гражданской инфраструктуре, но украинские войска их ликвидировали.

Напомним, 18 июня ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". В Генштабе рассказали, что это уже четвертый вертолет за трое суток.