Силы обороны Украины уничтожили российский "Леопард" (видео)

Украинские защитники с помощью беспилотников скорректировали артиллерийский удар и по российскому танку Т-80.

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На фронте была уничтожена станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард" и танк Т-80. Об этом 18 июня сообщил Telegram-канал "Балла HUB".

На видео можно увидеть, что "Леопард" россияне спрятали в густой растительности. Это им не помогло сберечь технику.

Также украинские войска ликвидировали вражеский танк. Для тяжелой бронетехники оккупанты сделали свободный участок от деревьев вблизи леса. Украинские защитники с помощью беспилотников скорректировали артиллерийский удар. Впоследствии Т-80 был ликвидирован.

СНАР-10 "Леопард": особенности и история создания

Станция наземной артиллерийской разведки СНАР-10 "Леопард" разработана советскими специалистами в научно-производственном объединении "Стрела". Техника размещается на шасси легкобронированного тягача МТ-ЛБ. СНАР-10 считается первой машиной в своем классе, получившей режим распознавания цели по параметрам спектра доплеровского сигнала. Благодаря используемой аппаратуре, техника способна обеспечить обнаружение следующих целей на достаточно дальних расстояниях:

наземных разрывов снарядов от 4 до 10 км;

движимых наземных целей до 17 км;

надводных целей до 30 км;

надводных разрывов снарядов от 14 до 23 км.

Разработка модифицированного комплекса СНАР-10 началась в конце 90-х годов. Вместо оборудования СНАР-10 в России решили модернизировать установку нового оборудования РЛС 1РЛ133-3 "Кредо-1". Комплекс разрабатывался в период с 1997 по 2002 год. Главным конструктором был Н. А. Зайцев. В 2003 году соответствующая техника машина прошла государственные испытания и была принята на вооружение. С 2004 г. было начато серийное производство.

Напомним, 15 июня бойцы "Белого волка" молниеносно атаковали российские войска. В общей сложности уничтожили 14 единиц техники за ночь. Благодаря работе спецназовцев Службы безопасности Украины у россиян сократилось количество танков, гаубиц и автомобильной техники.