Уничтожили 14 единиц техники за ночь: бойцы "Белого волка" молниеносно атаковали ВС РФ (видео)

Благодаря работе спецназовцев Службы безопасности Украины у россиян сократилось количество танков, гаубиц и автомобильной техники.

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На одном из участков фронта спецназовцы подразделения "Белый волк" устроили ночную охоту на технику и личный состав россиян. Она получилась удачной. Враг понес потери в технике и личном составе. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Ночная охота на фронте в разгаре. Спецподразделение "Белый волк" ЦСО "А" СБУ за ночь уничтожило 14 целей противника. Наши воины оставили после своей молниеносной атаки только сожженную российскую технику, разбитые укрепления и "хороших россиян", — говорится в сообщении.

Как доказательство своих слов, бойцы показали работу дронами по технике оккупантов и личному составу.

Отмечается, в список вражеских потерь попали:

▪️ 7 танков;

▪️ 2 гаубицы "Д-30";

▪️ МТ-12 "Рапира";

▪️ враждебный расчет ПТРК;

▪️ автомобильная техника;

▪️ около 10 оккупантов.

Напомним, что СБУ разоблачила российского оккупанта, стрелявшего в ноги пленным украинским защитникам, которые отказывались во время допроса говорить по-русски.

Ранее сообщалось, что специалисты Департамента кибербезопасности СБУ с помощью дронов-камикадзе " выключили" 2 вражеских комплекса "Гренадер" и один "Муром". Их россияне использовали, чтобы круглосуточно следить за территорией и перемещением украинских военных.