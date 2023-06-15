Знищили 14 одиниць техніки за ніч: бійці "Білого вовка" блискавично атакували ЗС РФ (відео)

Завдяки роботі спецпризначенців Служби безпеки України в росіян скоротилася кількість танків, гаубиць та автомобільної техніки.

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На одній з ділянок фронту спецпризначенці підрозділу "Білий вовк" влаштували нічне полювання на техніку та особовий склад росіян. Воно вийшло вдалим. Ворог зазнав втрат у техніці і особовому складі. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Нічне полювання на фронті у розпалі. Спецпідрозділ "Білий вовк" ЦСО "А" СБУ за ніч знищив 14 цілей противника. Наші воїни залишили після своєї блискавичної атаки лише спалену російську техніку, розбиті укріплення та "хороших росіян", — йдеться в повідомленні.

Як доказ своїх слів, бійці показали роботу дронами по техніці окупантів та особовому складу.

Зазначається, до списку ворожих втрат потрапили:

▪️ 7 танків;

▪️ 2 гаубиці "Д-30";

▪️ МТ-12 "Рапіра";

▪️ ворожий розрахунок ПТРК;

▪️ автомобільна техніка;

▪️ близько 10 окупантів.

Нагадаємо, що СБУ викрила російського окупанта, який стріляв у ноги полоненим українським захисникам, які відмовлялися під час допиту говорити російською.

Раніше повідомлялося, що специ Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе "вимкнули" 2 ворожі комплекси "Гренадер" та один "Муром". Їх росіяни використовували, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням українських військових.