"С динамической защитой не везет": обозреватель прокомментировал применение Россией Т-55 на фронте (фото)

Аналитик Александр Коваленко обратил внимание на то, что большая часть фото и видео с Т-54/55 сделана на левом берегу Херсонской области.

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В зоне боевых действий российские оккупанты все чаще применяют танки Т-55. Подробности в Telegram сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он отметил, что уже привычную решетку можно увидеть на башне техники. В то же время динамическая защита отсутствует.

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"Не всем более свежим поколениям ее хватает, а тут еще на это тратиться...", — пояснил специалист.

В сообщении аналитик обратил внимание на то, что большая часть фото и видео с Т-54/55 приходит с левого берега Херсонской области. По его словам, в 2022 году именно в ГО "Днепр" сперва пошли Т-62, а теперь ее насыщают Т-54/55.

"Куда перекочуют Т-62?" — обратился к подписчикам он.

Танк т-55 Фото: скрин видео

Применение РФ танков Т-54/55 в РФ

Россияне в июне нашпиговали танк Т-54/55 тротилом и отправили на позиции ВСУ. Попытка атаковать украинских защитников не удалась, поскольку танк наехал на мину и был добит гранатометчиком из РПГ.

В августе украинская армия впервые подбила российский танк Т-55 с "мангалом". Решетка на башне или проблемы с выстрелом для РПГ-7 спасла российский танк. Несмотря на это машину захватчики все равно потеряли.

Аналитики Королевского института оборонных исследований отметили, что РФ использует Т-62 и Т-55 как импровизированные САУ для ударов с закрытых позиций или для огневой поддержки пехоты в качестве штурмовой пушки. Благодаря калибру 100-мм они имеют большую эффективность, чем классическая БМП, но по дальности с артиллерией не сравнятся.

Напомним, 30 января в ВСУ заявили, что россияне применили запрещенный хлорпикрин. Российские войска на фронте, вероятно, применяют гранаты К-51 с хлорпикрином. Каждый такой случай исследуется Украиной отдельно и затем факты отправляют в международные институты.