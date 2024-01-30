В ВСУ заявили, что россияне применили запрещенный хлорпикрин: что о нем известно

Российские войска на фронте, вероятно, применяют гранаты К-51 с хлорпикрином. Каждый такой случай исследуется Украиной отдельно и затем факты отправляют в международные институты.

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Российские оккупанты снова используют против украинских войск запрещенные боеприпасы, в частности хлорпикрин. Об этом в эфире телемарафона сообщил Александр Штупун, представитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.

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Он отметил, что враг и в дальнейшем нарушает обычаи ведения войны и применять боеприпасы с ядовитыми веществами против ВСУ. Каждый такой случай исследуется отдельно и потом это отправляют в международные институты.

"Вероятно, это гранаты К-51 с хлорпикрином", — пояснил Штупун.

Спикер рассказал, что нужно не допускать попадания этого вещества в блиндажи. По его словам, от хлорпикрина спасает обычный противогаз.

Химическая атака России: что такое хлорпикрин

Хлорпикрин, также известный как нитрохлороформ, является бесцветной или бледно-желтой маслянистой жидкостью с резким запахом. Шотландский химик Джон Стенхаус открыл вещество в 1848 году.

Температура кипения чистого хлорпикрина составляет 112 градусов, в воде плохо растворяется. Вызывает сильное воспаление глаз, горла, носа, дыхательных путей. Эффективно работает как слезоточивый газ, быстро лишает человека боеспособности, но в большой концентрации может привести к смерти. Кроме того, химикат отравляет воду и пищу солдат.

Сейчас его запрещено использовать в военных целях согласно Конвенции о запрещении химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой.

Напомним, 26 января в DeepState высказались о возможном применении РФ химоружия в Украине. Аналитики рассказали, что случаи, когда оккупанты используют различные запрещенные газы против ВСУ нередки и очень часто перед атаками россияне попытаются использовать все, что возможно, в частности гранаты с отравляющим веществом.