"Приводят к эйфории и притупляют боль": оккупантам регулярно выдают наркотики, — Генштаб

По данным украинского командования, бойцы ВС РФ все реже проявляют желание погибать за амбиции Владимира Путина, поэтому их вынуждают идти в "мясные штурмы" с помощью запрещенных веществ.

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Российским оккупантам начали регулярно выдавать наркотические вещества, чтобы они легче соглашались идти в "мясные штурмы". Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ от 15 января.

Отмечается, что противник продолжает игнорировать все законы и обычаи ведения войны. Он использует тактику террора и наносит различные удары со всевозможного оружия как на линии фронта, так и по мирным городам. Об этого страдает население и многочисленные гражданские объекты страны.

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За прошедшие сутки, добавляют в Генштабе, произошло 94 боевых столкновения на фронте, однако командованию ВС РФ становится сложнее вынудить оккупантов атаковать позиции ВСУ. В результате используются запрещенные методы.

"Российские военные все чаще отказываются погибать за нелепые цели своего лидера, поэтому командование врага решило прибегнуть к эксперименту с дополнительными видами стимулирования, которые искажают ощущение реальности и ведут к гибели", — говорится в сообщении.

Фиксируются такие случаи, продолжают в Генштабе, среди бойцов 108-го десантно-штурмового полка 7-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Оккупантам регулярно выдают наркотические и психотропные вещества. Цель у этого одна — вынудить военных воевать против ВСУ.

"Эти препараты приводят к эйфории и притупляют боль. Солдаты, которые их употребляют, легче соглашаются на мясные штурмы, не опасаясь ранений или гибели", — подытожили в Генштабе.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что в захваченном Мариуполе российские оккупанты отравились алкоголем. По словам советника мэра Петра Андрющенко, спиртные напитки, которыми отравились россияне, поставило местным "наливайкам" украинское подполье. После инцидента оккупационные власти напомнили о запрете продажи таких напитков военным.