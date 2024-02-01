Отбросили на 40 лет развития: российскую элиту морской пехоты вооружили танками Т-55

810-я гвардейская бригада морской бригады на начало полномасштабной войны имела Т-80БВМ. За время боевых действий ВСУ трижды наносили поражение составу бригады. Поэтому теперь они получают танки 1950-х годов.

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Российская 810-я гвардейская бригада морской пехоты, которая базировалась в украинском Севастополе на момент 1980 года, имела на вооружении батальон танков Т-55. Несколько десятилетий спустя бригада снова начала получать танки Т-55. Об этом сообщает Forbes.

В 2024 году 810-я бригада ВМФ России воюет в Херсонской области. Против Украины 810-я бригада морской пехоты задействована с февраля 2022 года. Сначала они были оснащены танками Т-80. Силы обороны Украины дважды фактически полностью уничтожали бригаду. Они потеряли многие, если не все танки Т-80, пишет автор.

Кремль начал перевооружать военных на снятые с долгосрочного хранения Т-55 родом из 1950-х годов. Последнее весомое поражение украинские военные нанесли 810-й бригаде осенью 2023 года, когда морская пехота ВСУ форсировала Днепр и заняла плацдарм на левом берегу. Это стало третьим поражением для российских морпехов. Авторы отмечают, что оккупанты потеряли на левобережье 157 единиц техники, в том числе 19 танков. Однако эти потери касаются 810-й бригады, 104-й десантно-штурмовой дивизии и других полков.

Т-55 получили только "мангал"

В составе 810-й бригады есть один танковый батальон, который насчитывает около 30 танков. Автор предполагает, что РФ не способна восстанавливать достаточное количество танков Т-80, которые были на вооружении. При этом Т-55 не подверглись никакой модернизации после восстановления. Единственной дополнительной защитой оказался "козырек" на башне от FPV-дронов. При этом 810-я бригада считалась в российской армии элитной.

"Было время, когда Кремль мог назвать 810-ю бригаду "элитой". Сегодня это вольная толпа плохо обученных войск, которые ездят на танках музейного класса", — резюмирует автор.

Напомним, 30 января обозреватель Александр Коваленко обратил внимание на Т-55 в составе 810-й бригады.

В августе украинская армия впервые подбила российский танк Т-55 с "мангалом".