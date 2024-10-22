РФ создала стрелковый полк из подразделений РВСН с операторами ядерных установок (видео)

По данным российских активистов, командование противника реорганизовало своих военных, переведя бойцов ракетных войск стратегического назначения в пехоту для участия в войне против Украины. При этом им не дали оборудование для связи.

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Россия решила использовать бойцов ракетных войск стратегического назначения (РВСН) для участия в войне против Украины, переведя их в пехоту, в частности операторов ядерных пусковых установок. Эту информацию подтвердили российские активисты, которые оказывают материальную поддержку новообразованному подразделению.

По словам волонтера Владимира Грубника, 1 полк ракетных войск стратегического назначения получил новые средства связи и выполняет задачи отдельного стрелкового полка на Курском направлении.

Грубник отметил, что 1 сводный полк РВСН ведет боевые действия в составе обычных пехотных подразделений с пехотным оружием, организованных в батальоны. Поскольку подразделение не имело необходимого оборудования для связи, волонтеры предоставили им гражданские китайские радиостанции.

Он считает, что привлечение бойцов РВСН связано с недостатком мобилизации и серьезным кадровым дефицитом на фронте, что заставило власти "использовать" контрактников из "непехотных" частей, в частности из РВСН и Воздушно-космических сил ВС РФ.

"Поскольку у нас как бы вторая армия мира, хотелось бы, чтобы специализация выдерживалась. Возникают вопросы, почему так происходит. Неужели у нас совсем нет резервов? Неужели нам не нужно проводить мобилизацию? Неужели у нас нет людей, кроме достаточно специализированных военнослужащих, которые не должны выполнять задачи стрелковых батальонов? А кто тогда будет выполнять задачи, когда дойдет до финальной стадии нашего противостояния — ядерного взаимодействия с противником?" — говорит российский активист Грубник.

Когда начали формировать стрелецкие полки в РФ

По данным портала "Милитарный", который проанализировал отчеты российских активистов, формирование этих подразделений и их первая отправка в зону боевых действий произошла в конце лета 2024 года. Более активное привлечение началось в августе, сначала на оккупированных территориях Харьковской области, но уже в сентябре их активность была зафиксирована в Курской области.

Бойцы таких подразделений не интегрируются в части сухопутных войск, а продолжают выполнять задачи в отдельных батальонах РВСН, которые подчиняются полкам и бригадам на передовой.

Количество личного состава в сводном полку может варьироваться от одной до двух тысяч человек, однако реальное количество может быть другим в условиях ведения войны.

По мнению журналистов, вероятно, в эти подразделения привлекаются не специалисты, ответственные за использование ядерного оружия, а вспомогательный персонал и охранные подразделения. Роты охраны РВСН оборудованы легкой бронетехникой, такой как З-СТС "Ахмат", а также стрелковым оружием. В составе рот присутствуют взводы для разведки с использованием БПЛА и саперные подразделения.

Напомним, 7 октября сообщалось, что в Новосибирском ракетном соединении выведены на боевое патрулирование автономные пусковые системы для ракет, которые могут нести ядерный заряд.