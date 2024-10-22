РФ створила стрілецький полк із підрозділів РВСП з операторами ядерних установок (відео)

За даними російських активістів, командування противника реорганізувало своїх військових, перевівши бійців ракетних військ стратегічного призначення в піхоту для участі у війні проти України. При цьому їм не дали обладнання для зв'язку.

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Росія вирішила використати бійців ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) для участі у війні проти України, перевівши їх у піхоту, зокрема операторів ядерних пускових установок. Цю інформацію підтвердили російські активісти, які надають матеріальну підтримку новоствореному підрозділу.

За словами волонтера Володимира Грубника, 1 полк ракетних військ стратегічного призначення отримав нові засоби зв'язку і виконує завдання окремого стрілецького полку на Курському напрямку.

Грубник зазначив, що 1 зведений полк РВСП веде бойові дії у складі звичайних піхотних підрозділів з піхотною зброєю, організованих у батальйони. Оскільки підрозділ не мав необхідного обладнання для зв'язку, волонтери надали їм цивільні китайські радіостанції.

Він вважає, що залучення бійців РВСП пов'язане з недостатньою мобілізацією і серйозним кадровим дефіцитом на фронті, що змусило владу "використати" контрактників із "непіхотних" частин, зокрема з РВСП і Повітряно-космічних сил ЗС РФ.

"Оскільки в нас ніби друга армія світу, хотілося б, щоб спеціалізація витримувалася. Виникають питання, чому так відбувається. Невже в нас зовсім немає резервів? Невже нам не потрібно проводити мобілізацію? Невже в нас немає людей, окрім достатньо спеціалізованих військовослужбовців, які не повинні виконувати завдання стрілецьких батальйонів? А хто тоді буде виконувати завдання, коли дійде до фінальної стадії нашого протистояння — ядерної взаємодії з противником?" — каже російський активіст Грубник.

Коли почали формувати стрілецькі полки в РФ

За даними порталу "Мілітарний", який проаналізував звіти російських активістів, формування цих підрозділів та їхнє перше відправлення в зону бойових дій відбулося наприкінці літа 2024 року. Більш активне залучення почалося в серпні, спочатку на окупованих територіях Харківської області, але вже у вересні їхня активність була зафіксована в Курській області.

Бійці таких підрозділів не інтегруються в частини сухопутних військ, а продовжують виконувати завдання в окремих батальйонах РВСП, які підпорядковуються полкам і бригадам на передовій.

Кількість особового складу у зведеному полку може варіюватися від однієї до двох тисяч осіб, однак реальна кількість може бути іншою в умовах ведення війни.

На думку журналістів, імовірно, до цих підрозділів залучають не фахівців, відповідальних за використання ядерної зброї, а допоміжний персонал та охоронні підрозділи. Роти охорони РВСН обладнані легкою бронетехнікою, такою як З-СТС "Ахмат", а також стрілецькою зброєю. У складі рот присутні взводи для розвідки з використанням БПЛА і саперні підрозділи.

Нагадаємо, 7 жовтня повідомлялося, що в Новосибірському ракетному з'єднанні виведено на бойове патрулювання автономні пускові системи для ракет, які можуть нести ядерний заряд.