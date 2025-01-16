Стальные "дреды" против FPV: в РФ показали "инфернальный" танк с защитой, — Бутусов (фото)

На танк, который россияне планируют использовать на линии фронта в Украине, прикрепили металлические тросы, которые шевелятся и выглядят как человеческие дреды. Главная цель дредов — помешать атаке украинских БПЛА, которые будут сбиваться "косичками".

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Российские военные пытаются максимально защитить танки от ударов FPV-дронов ВСУ, и для этого наваривают стальные тросы вокруг корпуса бронемашин. Подобная защита похожа на дреды, в которых каждая "косичка" толщиной чуть ли не с человеческую руку. О том, как ВС РФ защищает свое оружие, и почему оно становится похожим на потусторонние объекты, военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов написал в Telegram-канале.

Бутусов опубликовал фото танка Т-72Б3М ВС РФ, которое в сети разместили в российском милитаристском паблике. На фото видим бронемашину, на которую сверху наварили раму, раму покрыли сеткой, а поверх этого пристроили стальные тросы. Тросы похожи на дреды, а машина в целом — на "инфернальный транспорт", написал журналист. Нижняя часть "косичек" не закреплена, вокруг дула — обрезали лишнее и сделали "прямую челку".

Оружие РФ — танк Т-72БМЗ с дредами Фото: Telegram Оружие РФ — танк -72БМЗ с дредами и обрезанным чубом Фото: Telegram

В заметке также отмечается, что "вторая армия мира", похоже, устроила соревнование на создание самых необычных машин со времен Второй мировой войны, когда у россиян "деды воевали".

Оружие РФ — детали защиты от FPV-дронов

По вотермарке на фото можно отыскать канал, в котором разместили фото "инфернального" транспорта. Там же есть изображения других технических средств, которые россияне хотят защитить от FPV-дронов ВСУ. На одном фото — машина УАЗ (так называемая "буханка"), на которую сверху наварили решетку и обкрутили сеткой. На втором — бронетранспортер, который также старательно оплели сеткой. Впрочем, в обоих случаях нижняя часть — не защищена от атаки.

Оружие РФ — российский бронеавтомобиль, защищенный сеткой Фото: Telegram Оружие РФ — российская "буханка", защищенная сеткой от FPV-дронов Фото: Telegram

Отметим, в декабре 2024 года военный журналист Владимир Даценко написал об объемах потерь танков ВС РФ при Покровском в Донецкой области. Согласно его оценкам, во время попыток захватить город враг потерял настолько большое количество бронемашин, что можно говорить об аналоге Сталинградской битвы. Журналист проанализировал бои, начиная с осени 2023 года. Подсчеты показали, что россияне лишились почти 600 танков, более 1200 БМП, более 90 САУ и более 150 тыс. живой силы.

Тогда же аналитики проекта Defense Express отметили, что российские бронемашины малопригодны для ремонта. Одна из причин — отсутствие унификации, из-за чего блоки одного танка невозможно поставить на другой.

Напоминаем, 16 января издание Forbes рассказало об особенностях боев в Курской области, где ВСУ особенно много применяют FPV-дроны.