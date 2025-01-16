Стальні "дреди" проти FPV: у РФ показали "інфернальний" танк з захистом, — Бутусов (фото)

На танк, який росіяни планують використати на лінії фронту в Україні, прикріпили металеві троси, які ворушаться і виглядають як людські дреди. Головна мета дредів — завадити атаці українських БПЛА, які збиватимуться "косичками".

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Російські військові намагаються максимально захистити танки від ударів FPV-дронів ЗСУ, і для цього наварюють стальні троси навколо корпусу бронемашин. Подібний захист схожий на дреди, в яких кожна "косичка" товщиною ледь не з людську руку. Про те, як ЗС РФ захищає свою зброю, і чому вона стає схожою на потойбічні об'єкти, воєнний журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов написав у Telegram-каналі.

Бутусов опублікував фото танка Т-72Б3М ЗС РФ, яке у мережі розмістили у російському мілітарному пабліку. На фото бачимо бронемашину, на яку згори наварили раму, раму вкрили сіткою, а поверх цього прилаштували стальні троси. Троси схожі на дреди, а машина в цілому — на "інфернальний транспорт", написав журналіст. Нижня частина "косичок" не закріплена, навколо дула — обрізали зайве і зробили "прямий чубчик".

Зброя РФ - танк Т-72БМЗ з дредами Фото: Telegram Зброя РФ - танк -72БМЗ з дредами та обрізаним чубом Фото: Telegram

У дописі також зауважується, що "друга армія світу", схоже, влаштувала змагання на створення найбільш незвичних машин з часів Другої світової війни, коли у росіян "діди воювали".

Зброя РФ — деталі захисту від FPV-дронів

За вотермаркою на фото можна відшукати канал, в якому розмістили фото "інфернального" транспорту. Там же є зображення інших технічних засобів, які росіяни хочуть захистити від FPV-дронів ЗСУ. На одному фото — машина УАЗ (так звана "буханка"), на яку згори наварили решітку та обкрутили сіткою. На другому — бронетранспортер, який також старанно обплели сіткою. Втім, у обох випадках нижня частина — не захищена від атаки.

Зброя РФ - російський бронеавтомобіль, захищений сіткою Фото: Telegram Зброя РФ - російська "буханка", захищена сіткою від FPV-дронів Фото: Telegram

Зазначимо, в грудні 2024 року воєнний журналіст Володимир Даценко написав про обсяги втрат танків ЗС РФ під час Покровськом у Донецькій області. Згідно з його оцінками, під час спроб захопити місто ворог втратив настільки велику кількість бронемашин, що можна говорити про аналог Сталінградської битви. Журналіст проаналізував бої, починаючи з осені 2023 року. Підрахунки показали, що росіяни позбулись майже 600 танків, більш як 1200 БМП, більш як 90 САУ і більш як 150 тис. живої сили.

Тоді ж аналітики проєкту Defense Express зауважили, що російські бронемашини малопридатні для ремонту. Одна з причин — відсутність уніфікації, через що блоки одного танка не можливо поставити на інший.

Нагадуємо, 16 січня видання Forbes розповіло про особливості боїв в Курській області, де ЗСУ особливо багато застосовують FPV-дрони.