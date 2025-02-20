"Лишається трансмісія": офіцер ЗСУ розповів про негаразди з технікою ЗС РФ, яка іде в атаку

Російські військові сідають у цивільні авто, штурмують українські позиції і при цьому не мають ніякого зовнішнього захисту, зауважив офіцер ЗСУ з позивним "Алекс".

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Військові Збройних сил Російської Федерації переробляють цивільні автомобілі "Нива" та УАЗи для просування піхотних підрозділів. Переробка полягає в тому, що з машин зрізають верхню частину кабіни та перетворюють в "кабріолети". При цьому у росЗМІ є пояснення російських військових, навіщо вони це роблять. Про тенденції у військовій техніці ворога лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" розповів у Telegram-каналі "Офіцер+".

Зранку 20 лютого лейтенант поділився враженнями про особливості техніки, яку ЗС РФ застосовують на фронті. З його слів, раніше була одна тенденція — багато машин УАЗ, які називають "буханками". У "буханок" обрізали верхню частину і перетворювали у "кабріолети", написав військовий. На сьогодні тенденція змінилась, зауважив він. Більшість переробок — це "Ниви", перетворені на "пікапи", написав офіцер. Є ймовірність, що незабаром росіяни їхатимуть на штурм у авто без жодного металевого захисту.

"Зараз вже домінують ниви-пікапи))). Вони так обрізають ті машини, що скоро від них залишиться одна трансмісія, на якій їхатимуть на штурм", — ідеться у дописі.

Техніка ЗС РФ - лейтенант "Алекс" про автомобілі росіян Фото: Скриншот

Техніка ЗС РФ — деталі

РосЗМІ опублікували відео, на яких військовий ЗС РФ демонструє "покращену" машину. Бачимо автомобіль з повністю відкритими сидіннями. Тим часом росіянин пояснює, що така переробка дуже зручна, оскільки полегшує доставку десанту на лінію фронту і дозволяє прилаштувати засоби РЕБ.

Український лейтенант у лютому 2025 року вже згадував про "ниви-пікапи, буханки-кабріолети, мотоцикли і тд.", які використовують росіяни під час бойових дій. Він публікував кадри з автомобілями, які страждали від ударів FPV-дронів та підривались на мінах. Зауважував, що події відбуваються на Торецькому напрямку: наприклад, біля населених пунктів Щербинівка та Неліпівка.

Зазначимо, у березні 2024 року Фокус писав про топ 5 найдивнішої військової техніки ЗС РФ. Наприклад, ішлося про гольф-мобілі, які росіяни масово закупили в Китаї. На фото та відео з фронту видно мініавто, які несуться полями, а потім підриваються. Інше покращення — мангали, які прилаштовували на танки.

Нагадуємо, 16 січня головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов показав стальні "дреди", якими російські військові намагаються захистити танки. Весною 2024 року у мережі з'явились кадри бронемашини РФ, обшитої з усіх боків металевою сіткою.