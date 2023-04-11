"Всякий раз уворачиваюсь от ракет": пилот ВСУ назвал самую горячую точку в Украине (видео)

Самолет Дмитрия Шкаревского был подбит в феврале 2023 года во время массированной атаки российских войск. По его словам, средний возраст летчиков ВСУ — 28 лет, а некоторые в 22-23 уже на боевых заданиях.

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Пилот украинских ВВС Дмитрий Шкаревский, на счету которого более 70 боевых вылетов и сбитые крылатые ракеты ВС РФ, рассказал, как проходит подготовка к боевым заданиям, а также отметил, что возраст летчиков — в среднем 28 лет, а некоторые уже в 22-23 года участвуют в боевых заданиях на востоке и юге Украины. Об этом сообщает Русская служба "Радио Свобода".

Шкаревский напомнил, что для летчика каждый полет может стать последним, потому что в воздухе может случиться все, что угодно. В феврале 2023 года его самолет был подбит во время массированной атаки российских войск.

Он рассказал, что поначалу выполнял разведывательные полеты для обнаружения диверсионных групп, дальше были полеты на уничтожение "Калибров", "шахедов" и вражеской ПВО.

Ему также приходится прикрывать штурмовую бомбардировочную авиацию. Наша истребительная авиация выполняет разные задания, которые ставит Генштаб.

Что предшествует боевому вылету?

"Нам звонят и говорят, что, по данным разведки, планируется полномасштабная атака ракетами, "шахедами", и чтобы мы готовились потихоньку. Мы ждем информацию о пуске ракет, когда они у границы, звонят и говорят, что все уже: летят, близко у границы Украины", — пояснил пилот.

После этого самолеты приводятся в боеготовность, летчики экипируются, занимают место в кабине и ждут команды подняться в воздух.

"Дальше связываемся с руководителем полетов, он нам дает команду, после чего у нас есть 6-7 минут, пока самолет запустится, и мы поднимаем его в воздух", — добавил Шкаревский.

Больше всего боевых вылетов происходит в направлении юга, севера, и востока Украины.

Российская авиация тоже не спит, находится в зонах дежурств, пытается по возможности усложнить выполнение заданий авиации ВСУ.

"Они пускают в нас свои ракеты, их системы ПВО тоже по нам бьют. Каждый полет нам приходится уворачиваться от этих ракет", — отметил пилот.

Средний возраст пилотов ВСУ

Средний возраст украинских пилотов — примерно 28 лет, также есть более молодые, по 22-23 года, которые уже выполняют боевые задания на востоке и юге Украины.

Шкаревский сожалеет, что ему пока еще не приходилось вступать в воздушный бой с непосредственным противником, но за время войны удалось сбить две ракеты класса "Калибр", по подтвержденной информации, и уничтожить вражескую ПВО.

"Была радость, что я приношу какую-то пользу, что я могу делать то, чего не могут другие, и что эта ракета могла прилететь куда угодно, но я ее сбил — и этого не произошло. Конечно, это радует. Когда выполняешь боевое задание и понимаешь, что от этого есть польза, чувствуешь, что мы на шаг стали ближе к победе", — сказал пилот ВСУ.

Сейчас летчик с позывным "Эктор" — в честь известного шеф-повара — раздумывает о полетах в Крым, а уже на деоккупированном полуострове планирует устроить застолье из блюд собственного приготовления.

Напомним, что пилоту Дмитрию Шкаревскому пришлось восстанавливаться после ранения, полученного в феврале 2023 года.

Он чудом выжил, сбивая вражескую "Герань" во время массированной ракетной атаки.