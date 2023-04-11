"Щоразу доводиться тікати від ракет": пілот ЗСУ назвав найгарячішу точку в Україні (відео)

Літак Дмитра Шкаревського було підбито у лютому 2023 року під час масованої ракетної атаки. За його словами, середній вік льотчиків ЗСУ – 28 років, а деякі у 22-23 вже на бойових завданнях.

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Пілот українських ВПС Дмитро Шкаревський, на рахунку якого понад 70 бойових вильотів та збиті крилаті ракети ЗС РФ, розповів, як проходить підготовка до бойових завдань, він зазначив, що вік льотчиків ЗСУ — у середньому 28 років, а деякі вже у 22-23 роки беруть участь у бойових завданнях на сході та півдні України. Про це повідомляє Російська служба "Радіо Свобода".

Шкаревський нагадав, що для льотчика кожен політ може стати останнім, бо в повітрі може статися все, що завгодно. У лютому 2023 року його літак було підбито під час масованої атаки російських військ.

Він розповів, що спочатку виконував розвідувальні польоти для виявлення диверсійних груп, далі були польоти на знищення "Калібрів", "Шахедів" та ворожої ППО.

Йому також доводиться прикривати штурмову бомбардувальну авіацію, винищувальна авіація виконує різні завдання, які ставить Генштаб.

Що передує бойовому вильоту?

"Нам дзвонять і кажуть, що, за даними розвідки, планується повномасштабна атака ракетами, "шахедами", і щоб ми готувалися потихеньку. Ми чекаємо на інформацію про пуск ракет, коли вони біля кордону, дзвонять і кажуть, що все вже: летять, близько біля кордону України", — пояснив пілот.

Після цього льотчики екіпіруються, займають місце в кабіні і чекають команди піднятися в повітря.

"Далі зв'язуємося з керівником польотів, він нам дає команду, після чого у нас є 6-7 хвилин, поки літак запуститься, і ми піднімаємо його у повітря", — додав Шкаревський.

Найбільше бойових вильотів відбувається у напрямку півдня, півночі та сходу України.

Російська авіація теж не спить, перебуває в зонах чергувань, намагається якомога ускладнити виконання завдань авіації ЗСУ.

"Вони пускають у нас свої ракети, їхні системи ППО теж по нас б'ють. Кожен політ нам доводиться ухилятися від цих ракет", — зазначив пілот.

Середній вік пілотів ЗСУ

Середній вік українських пілотів — приблизно 28 років, також є молодші по 22-23 роки, які вже виконують бойові завдання на сході та півдні України.

Шкаревський шкодує, що йому поки що не доводилося вступати в повітряний бій з безпосереднім супротивником, але за час війни вдалося збити дві ракети класу "Калібр", за підтвердженою інформацією, та знищити ворожу ППО.

"Була радість, що я приношу якусь користь, що я можу робити те, чого не можуть інші, і що ця ракета могла прилетіти куди завгодно, але я її збив — і цього не сталося. Звичайно, це тішить. Коли виконуєш бойове завдання і розумієш, що від цього є користь, відчуваєш, що ми на крок стали ближче до перемоги", — сказав пілот ЗСУ.

Зараз льотчик із позивним "Ектор" — на честь відомого шеф-кухаря — роздумує про польоти до Криму, а вже на деокупованому півострові планує влаштувати гуляння зі страв власного приготування.

Нагадаємо, що пілотові Дмитру Шкаревському довелося відновлюватись після поранення, отриманого у лютому 2023 року.

Він дивом вижив, збиваючи ворожу "Герань" під час масованої ракетної атаки.