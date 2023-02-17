"Тепер я — трансформер": важкопоранений у повітряному бою 26-річний пілот ЗСУ став на ноги

Український льотчик порадів тому, що вперше за тривалий час після перебування у лікарняному ліжку нарешті побачив небо.

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26-річний пілот літака-винищувача Повітряних сил ЗСУ Дмитро Шкаревський почав одужувати після важкого поранення, яке він отримав, знищуючи ворожу "Герань" під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні. Захисник нарешті зміг стати на ноги. Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

"Коли мене привезли до палати, всі говорили про якийсь неймовірний вид з вікна. Просив сфотографувати, але дружина сказала: "Ні, побачиш скоро сам". Сьогодні побачив Дніпро, побачив сонце та небо, бо неба я так довго ще не бачив. Мені сьогодні вдалось встати та трохи пройтись, все ще болить. Мушу намотувати круги по лікарні. З кожним днем вірю, що буде краще. Тепер я — трансформер", — написав Дмитро.

Пілот переніс складну операцію на хребті.

Підписники українського захисника в Мережі активно його підтримали й побажали швидкого одужання:

Титан-трансформер. Швидкого одужання вам та велика дяка!

Дякую за наше українське небо!

Дякую за збережені життя!

Дякую Вам за вашу роботу, без неї не було б в нас нашого більш менш нормального життя.

Ви — наш герой! Ви врятували життя нам, мешканцям селища Самарчук! Одужуйте скоріше!

14 лютого Фокус повідомляв, що під час ракетної атаки РФ по Україні, збиваючи ворожий іранський дрон-камікадзе "Герань", важкі травми отримав пілот ЗСУ. Під час війни український льотчик здійснював бойові вильоти на винищувачі МіГ-29.