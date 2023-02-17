"Теперь я — трансформер": тяжелораненый в воздушном бою 26-летний пилот ВСУ встал на ноги

Украинский летчик порадовался тому, что впервые за длительное время после пребывания на больничной койке наконец-то увидел небо.

Related video

26-летний пилот самолета-истребителя Воздушных сил ВСУ Дмитрий Шкаревский начал поправляться после тяжелого ранения, которое он получил, уничтожая вражескую "Герань" во время масштабной ракетной атаки РФ по Украине. Защитник наконец-то смог встать на ноги. Об этом он сообщил в своем Инстаграмме.

"Когда меня привезли в палату, все говорили о невероятном виде из окна. Просил сфотографировать, но жена сказала: "Нет, увидишь скоро сам". Сегодня увидел Днепр, увидел солнце и небо, потому что неба я так долго еще не видел. Мне сегодня удалось встать и немного пройтись, все еще болит. Должен наматывать круги по больнице. С каждым днем верю, что будет лучше. Теперь я — трансформер", — написал Дмитрий.

Пилот перенес сложную операцию на позвоночнике.

Подписчики украинского защитника в Сети активно его поддержали и пожелали быстрого выздоровления:

Титан-трансформер. Быстрого выздоровления вам и большое спасибо!

Спасибо за наше украинское небо!

Спасибо за сохранившиеся жизни!

Благодарю Вас за вашу работу, без нее не было бы у нас нашей более-менее нормальной жизни.

Вы – наш герой! Вы спасли жизнь нам, жителям поселка Самарчук! Выздоравливайте скорее!

14 февраля Фокус сообщал, что во время ракетной атаки РФ по Украине, сбивая вражеский иранский дрон-камикадзе "Герань", тяжелые травмы получил пилот ВСУ. Во время войны украинский летчик совершал боевые вылеты на истребители МиГ-29.