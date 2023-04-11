"3D-війна триває": ПВК "Вагнер" контролює 80% Бахмута, — Євген Пригожин

За словами власника компанії, російським силам вдалося захопити наближені до міста населені пункти, а ЗСУ нібито пересуваються за допомогою тунелів під багатоповерховими будинками.

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Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що понад 80% території міста Бахмут на Донбасі перебуває під контролем Російської Федерації. Про це він розповів у ролику, опублікованому в Telegram-каналі російського військового кореспондента Олександра Симонова 11 квітня.

За його словами, більша частина міста, а саме 80%, на сьогоднішній день перебуває під контролем російських сил і на низці ділянок поблизу їм вдалося закрити фланги.

Зокрема, Євген Пригожин зазначив, що Залізнянське, Сакко та Ванцетті, Миколаївка та інші населені пункти на Донецькому напрямку тепер у зоні відповідальності Міноборони РФ, що нібито дозволило бійцям ПВК "Вагнер" зосередити свої сили у районі Бахмута.

"Залишилася частина житлових багатоповерхових районів, де зроблені укріпрайони. Під цими багатоповерховими будинками знаходяться тунелі, як я й казав до цього — 3D-війна триває", — заявив власник ПВК "Вагнер" розповідаючи про ділянки, які знаходяться під контролем ЗСУ.

Битва за Бахмут: що каже українська сторона

У зведенні Генштабу ЗСУ за 11 квітня наголошується, що противник продовжує вести активні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах навіть незважаючи на значні втрати як у живій силі, так і в техніці. Минулої доби українським захисникам вдалося відбити 52 атаки росіян.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої продовжуються", — йдеться у повідомленні.

Також про ситуацію в місті на Донбасі висловився і боєць ЗСУ із позивним "Киянин". За його словами, зараз російські окупанти почали під фундамент руйнувати забудови, щоб позбавити ЗСУ можливості вести бойові дії у фронтовому місті. Здебільшого атаки противника невдалі, але при цьому за останні дні кількість атак зросла.

Нагадаємо, 10 квітня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ намагаються наступати на всіх чотирьох напрямках. Противник веде прицільний вогонь дорогами, якими намагаються залишити місто жителі Бахмута.