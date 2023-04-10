"Епіцентр на сході": ЗС РФ намагаються наступати на всіх чотирьох напрямках, — Маляр (відео)

Заступник міністра оборони зазначила, що противник веде прицільний вогонь по дорогам, якими намагаються залишити місто мешканці Бахмута.

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Заступник міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала загальну обстановку на фронтах і, зокрема, повідомила про ситуацію навколо Бахмута. За її словами, російські війська намагаються наступати на всіх чотирьох головних напрямках, але епіцентр бойових дій знаходиться на сході. Про це вона розповіла 10 квітня в ефірі телемарафону.

"Епіцентр бойових дій залишається на сході, і ворог там наступає на кількох напрямках — не лише на Бахмутському. На чотирьох напрямках зараз іде одночасно наступ — це Мар'їнський, Лиманський, Авдіївський та Бахмутський", — сказала Маляр.

Заступник міністра оборони зазначила, що практично на всіх напрямках точаться запеклі бої, і особливо в районах Мар'їнки та Авдіївки. При цьому на Мар'їнському, Авдіївському та Лиманському напрямках противнику практично не вдається досягти намічених цілей.

"Запеклі бої йдуть фактично скрізь. Особливо Мар'їнка та Авдіївка — там дуже гаряче. Також гаряче, звичайно ж, на Бахмутському напрямку", — зазначила Маляр.

Щодо ситуації навколо Бахмута, то заступник міністра розповіла, що бої точаться і в місті, і на його підступах. Оскільки підрозділи ПВК "Вагнер" вже знекровлені, командування ворога кидає в бій десантно-штурмові загони РФ і спецназівців, активно завдаючи артилерійських ударів і застосовуючи авіацію.

"Ворог фактично застосовує тактику випаленої землі. Вони знищують абсолютно все. Треба сказати, наскільки по-звірячому вони це роблять, що навіть транспорт, який рухається у бік Бахмута, або з Бахмута, то вони туди прицільно стріляють. Хоча люди, які там залишилися, намагаються покинути місто", — розповіла Маляр.

Нагадаємо, Командувач Сухопутними військами та Східним угрупованням військ генерал-полковник Олександр Сирський 10 квітня відвідав дільниці фронту на Бахмутському напрямку. Він зазначив, що противник, завдаючи артилерійських та авіаударів, перейшов до тактики випаленої землі.

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий 9 квітня пояснив, чому в районі Бахмута з'явилися підрозділи десантних військ ЗС РФ. За його словами, це вимушений захід, оскільки "вагнерівці" зазнають величезних втрат і потребують доукомплектації.