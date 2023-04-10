"Вагнерівці" виснажені, оборона продовжується: генерал Сирський про бої за Бахмут (фото)

Український генерал зазначає, що російські війська перейшли до тактики випаленої землі в Бахмуті. Вони знищують артилерією та авіацією будівлі та позиції оборонців.

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Командувач Сухопутних військ та Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ в Фейсбуці.

Генерал-полковник вчора, 9 квітня, відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку, де заслухав командирів частин та угрупувань щодо ходу оборони, а також проблеми, які потребують негайного вирішення. У дописі зазначають, що командувач прийняв необхідні рішення та поставив задачі військовим.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", — заявив Олександр Сирський.

Також він зазначив, що Силам оборони вдалося виснажити найманців ПВК "Вагнера", тому тепер окупанти вимушені відправляти на штурм Бахмуту спецпризначенців та десантників. Бої мають жорсткий характер для обох боків, зазначив генерал-полковник.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Окрім цього командувач зустрівся з бійцями Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ та територіальної оборони. Військовим вручили нагороди, подарунки та грошові премії.

Нагадаємо, 8 квітня генерал Сирський показав, як працює українська артилерії по окупантах в Бахмуті.

9 квітня в ЗСУ пояснили, чому у Бахмуті зʼявилися російські десантники. Це повʼязано з високими втратами найманців "Вагнера".