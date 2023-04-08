"Пишаюся!" Генерал Сирський показав, як працює українська артилерія (відео)

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео роботи артилерійських систем.

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українська артилерія доводить свою ефективність і опублікував у своєму Telegram-каналі відео, що демонструє роботу наших військових.

Генерал-полковник опублікував відео, де видно, як працює українська артилерія. Де і коли було знято відео – невідомо.

Відео, опубліковане генералом Сирським

Він зазначив, що бійці ЗСУ за допомогою артилерійських систем знищують тисячі одиниць солдатів і техніки противника.

"Поряд з іноземною зброєю, українські воїни вміло поєднують вітчизняні артилерійські системи, якими вражають ворожі об'єкти на полі бою. 27-а, 43-а та 107-а реактивні та артилерійські бригади неодноразово доводили свою продуктивність", — зазначив генерал і додав, що артилеристи надають потужну вогневу підтримку під час проведення різноманітних військових операцій.

"Пишаюся нашою артилерією! Слава Україні та нашим героям!" — Сказав командувач Сухопутними військами.

Нагадаємо, раніше видання Washington Post повідомило, що українські військові випускають утричі менше снарядів, ніж ЗС РФ.

За даними анонімного джерела, бійці ЗСУ почали відчувати дефіцит снарядів радянського зразка, а тому стріляють ощадливо, ретельно підбираючи цілі. На день ЗСУ випускають близько 7700 снарядів на день, тобто один снаряд кожні шість секунд.

А нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій Oryx підрахував, скільки одиниць техніки втратила Росія у війні з Україною : понад 10 тисяч бойових машин.

Список включає лише знищені транспортні засоби та техніку ЗС РФ, які підтверджують фото- або відеозаписи. Тож реальна кількість знищеної техніки значно перевищує зафіксоване аналітиками.

У цю кількість входять 1928 танків, 2281 БМП та 12 кораблів. За даними Oryx, втрати України в техніці менші втричі.