"Горжусь!" Генерал Сырский показал, как работает украинская артиллерия (видео)

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео работы артиллерийских систем.

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Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинская артиллерия доказывает свою эффективность, и опубликовал в своем Telegram-канале видео, демонстрирующие работу наших военных.

Генерал-полковник опубликовал видео, на котором видно, как работает украинская артиллерия. Где и когда было снято видео – неизвестно.

Видео, опубликованное генералом Сырским

Он отметил, что, что бойцы ВСУ с помощью артиллерийских систем уничтожают тысячи единиц солдат и техники противника.

"Наряду с иностранным оружием, украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя. 27-я, 43-я и 107-я реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою производительность", — отметил генерал и добавил, что артиллеристы оказывают мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций.

"Горжусь нашей артиллерией! Слава Украине и нашим героям!" — заключил командующий Сухопутными войсками.

Напомним, ранее издание Washington Post сообщило, что украинские военные выпускают в три раза меньше снарядов, нежели ВС РФ.

По данным анонимного источника, бойцы ВСУ начали испытывать дефицит снарядов советского образца, а потому стреляют экономно, тщательно подбирая цели. В день ВСУ выпускают около 7700 снарядов в день, то есть один снаряд каждые шесть секунд.

А нидерландский сайт оборонной аналитики и исследование военных действий Oryx подсчитал, сколько единиц техники потеряла Россия в войне с Украиной: более 10 тысяч боевых машин.

Список включает только уничтоженные транспортные средства и технику ВС РФ, которые подтверждают фото- или видеозаписи. Так что реальное количество уничтоженной техники значительно превышает зафиксированное аналитиками.

В это количество входят 1928 танков, 2281 БМП и 12 кораблей. По данным Oryx, потери Украины в технике меньше в три раза.