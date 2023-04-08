Украина использует за сутки в три раза меньше снарядов, нежели ВС РФ, — Washington Post

По словам анонимного украинского источника, ВСУ подбирают более тщательно цели, чтобы не терять снаряды впустую. При этом, есть много признаков того, что боеприпасы заканчиваются и у оккупантов.

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Вооруженные силы Украины расходуют в три раза меньше снарядов, нежели армия российских оккупантов. Об этом сообщает издание "Washington Post" в субботу, 8 апреля.

По информации источника, украинские защитники начали испытывать дефицит снарядов советских образцов и поэтому вынуждены переходить к экономии. Но при этом, у противника в лице российской армии также замечена нехватка боеприпасов.

Анонимный украинский чиновник отметил, что в день ВСУ выпускают в условиях экономии около 7700 снарядов в день, то есть один каждые шесть секунд. Российская сторона, чьи возможности также находятся на предел, выпускает за сутки в три раза больше таковых.

Кроме того, как пишет издание, украинские военные более тщательно подбирают цель, чтобы не тратить дефицитные снаряды впустую. Кроме того, они отдают предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты.

Украинские военные вынуждены полагаться на артиллерию, которую предоставили западные партнеры, так как там используются снаряды 155-мм калибра, которых у Украины гораздо больше, нежели советских, но при этом их можно использовать в гораздо меньшем количестве орудий. Западные страны делают сейчас все усилия для того, чтобы нарастить производство, ведь как подметил генсек НАТО, "текущие темпы расходов Украиной боеприпасов во много раз превышают наши нынешние темпы производства".

К слову, о нехватке боеприпасов со стороны РФ свидетельствуют также их шаги на поле боя, а также сообщения российских военных блогеров в социальных сетях с жалобами.

Напомним, 8 апреля руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне на юге формируют из людей "живой щит". Все из-за контрнаступления, которое готовят украинские войска. Они начали собственную подготовку, используя мирное население.