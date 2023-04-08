Україна використовує за добу втричі менше снарядiв, ніж ЗС РФ, — Washington Post

За словами анонімного українського джерела, ЗСУ підбирають ретельніше цілі, щоб не марнувати снаряди. При цьому, є багато ознак того, що боєприпаси закінчуються і в окупантів.

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Збройні сили України витрачають утричі менше снарядiв, ніж армія російських окупантів. Про це повідомляє видання "Washington Post" у суботу, 8 квітня.

За інформацією джерела, українські захисники почали зазнавати дефіциту снарядів радянських зразків і тому змушені переходити до економії. Але при цьому у противника в особі російської армії також помічено нестачу боєприпасів.

Анонімний український чиновник зазначив, що в день ЗСУ випускають за умов економії близько 7700 снарядів на день, тобто один кожні шість секунд. Російська сторона, чиї можливості також перебувають на межi, випускає за добу втричі більше.

Крім того, як пише видання, українські військові ретельніше підбирають мету, щоб не витрачати дефіцитні снаряди марно. Крім того, вони віддають перевагу техніці, а не невеликим групам піхоти.

Українські військові змушені покладатися на артилерію, яку надали західні партнери, оскільки там використовуються снаряди 155-мм калібру, яких в України набагато більше, ніж радянських, але при цьому їх можна використовувати у меншій кількості знарядь. Західні країни роблять зараз усі зусилля для того, щоб наростити виробництво, адже, як зауважив генсек НАТО, "поточні темпи витрат Україною боєприпасів у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва".

До речі, про брак боєприпасів з боку РФ свідчать також їхні кроки на полі бою, а також повідомлення російських військових блогерів у соціальних мережах зі скаргами.

Нагадаємо, 8 квітня керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни на півдні формують із людей "живий щит". Все через контрнаступ, який готують українські війська. Вони розпочали власну підготовку, використовуючи мирне населення.