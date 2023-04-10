"Вагнеровцы" истощены, оборона продолжается: генерал Сырский о боях за Бахмут (фото)

Украинский генерал отмечает, что российские войска перешли к тактике выжженной земли в Бахмуте. Они уничтожают артиллерией и авиацией здания и позиции защитников.

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Командующий Сухопутными войсками и Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский посетил участки фронта на Бахмутском направлении. Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

Генерал-полковник вчера, 9 апреля, посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении, где заслушал командиров частей и группировок по ходу обороны, а также проблемы, требующие немедленного решения. В сообщении отмечают, что командующий принял необходимые решения и поставил военным задачи.

"Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая", — заявил Александр Сырский.

Также он отметил, что Силам обороны удалось истощить наемников ППК "Вагнера", поэтому теперь оккупанты вынуждены отправлять на штурм Бахмута спецназовцев и десантников. Бои носят жесткий характер для обеих сторон, отметил генерал-полковник.

Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Кроме того, командующий встретился с бойцами Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и территориальной обороны. Военным вручили награды, подарки и денежные премии.

Напомним, 8 апреля генерал Сырский показал, как работает украинская артиллерия по оккупантам в Бахмуте и.

9 апреля в ВСУ объяснили, почему в Бахмуте появились российские десантники. Это связано с высокими потерями наемников "Вагнера".